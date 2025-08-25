¿Guatemala tiene medidas educativas contra estudiantes como las de El Salvador?

El Salvador implementó una política estricta en sus escuelas públicas que regula la presentación personal de los estudiantes
El pasado 20 de agosto de 2025, El Salvador implementó un conjunto de normas estrictas sobre la presentación personal en las escuelas públicas, lo que ha generado una fuerte polémica tanto a nivel nacional como internacional.
Entre las disposiciones más destacadas está la obligación de que los estudiantes ingresen diariamente con uniforme limpio, presentación personal correcta y cortes de cabello considerados "adecuados" por el Ministerio de Educación.
Se prohibieron estilos como el llamado "corte Edgar", caracterizado por los lados cortos y un copete recto, así como otros estilos como mohawks o peinados extravagantes, al considerarse vinculados con pandillas o influencias callejeras.
El incumplimiento de estas normas puede conllevar desde advertencias verbales hasta la suspensión del año escolar, según la gravedad del caso. Todos los incidentes deben registrarse en un Libro de Convivencia Escolar, con notificaciones mensuales a los padres.
Asimismo, los directores que no apliquen la revisión diaria podrán enfrentar sanciones administrativas por incumplimiento de deberes.
Estas medidas forman parte de una política oficial orientada a imponer disciplina en los centros educativos, según explicó el gobierno salvadoreño. Aunque ha sido fuertemente cuestionadas por organizaciones que advierten sobre el riesgo de discriminación, exclusión y un enfoque punitivo en lugar de pedagógico.
¿Cómo son las medidas en Guatemala?
Guatemala mantiene un enfoque distinto frente a la presentación personal en el sistema educativo. David de León, vocero del Ministerio de Educación, explicó que desde 2011 se encuentra vigente en Guatemala la Normativa de Convivencia Pacífica, la cual busca fomentar una cultura escolar inclusiva, respetuosa de la diversidad cultural, económica y además, centrada en el bienestar de toda la comunidad educativa.
En relación con la presentación personal, el artículo 14 del reglamento escolar indica que tanto el personal como los estudiantes deben mantener un vestuario adecuado y cuidar de su apariencia, siempre considerando el contexto cultural y étnico del país.
Además, el vocero expreso que estas normas no deben contravenir el orden público, ni imponer restricciones que limiten el acceso a la educación o generen discriminación. "Las normas deben ser respetadas, pero sin imponer criterios que excluyan o discriminen. La prioridad es garantizar el derecho a la educación para todos", resalto De León
"Guatemala refuerza un modelo educativo basado en la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, evitando medidas que puedan excluir o sancionar desproporcionadamente a los estudiantes por su apariencia", concluyó De León.