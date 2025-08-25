¿Guatemala tiene medidas educativas contra estudiantes como las de El Salvador?

-

El Salvador implementó una política estricta en sus escuelas públicas que regula la presentación personal de los estudiantes

El pasado 20 de agosto de 2025, El Salvador implementó un conjunto de normas estrictas sobre la presentación personal en las escuelas públicas, lo que ha generado una fuerte polémica tanto a nivel nacional como internacional.

En el Salvador esta la obligación de que los estudiantes ingresen diariamente con uniforme limpio. (Foto: Gobierno_SV)

Entre las disposiciones más destacadas está la obligación de que los estudiantes ingresen diariamente con uniforme limpio, presentación personal correcta y cortes de cabello considerados "adecuados" por el Ministerio de Educación.

Con estas acciones, reafirmamos que la educación en El Salvador avanza con orden, respeto y disciplina, pilares fundamentales para construir un país con más oportunidades.



Se prohibieron estilos como el llamado "corte Edgar", caracterizado por los lados cortos y un copete recto, así como otros estilos como mohawks o peinados extravagantes, al considerarse vinculados con pandillas o influencias callejeras.

Cartelera advierte sobre los cortes de cabello extravagantes prohibidos en la normativa. (FOTO: AFP)

El incumplimiento de estas normas puede conllevar desde advertencias verbales hasta la suspensión del año escolar, según la gravedad del caso. Todos los incidentes deben registrarse en un Libro de Convivencia Escolar, con notificaciones mensuales a los padres.

Asimismo, los directores que no apliquen la revisión diaria podrán enfrentar sanciones administrativas por incumplimiento de deberes.

Este día envié este memorándum para todos los directores de escuelas e institutos a nivel nacional, para que asuman su rol como modelos de orden y disciplina para nuestros estudiantes.



Las medidas serán efectivas a partir de este miércoles 20 de agosto. pic.twitter.com/iALhQF7z1M — Karla Trigueros (@KarlaETrigueros) August 18, 2025

Estas medidas forman parte de una política oficial orientada a imponer disciplina en los centros educativos, según explicó el gobierno salvadoreño. Aunque ha sido fuertemente cuestionadas por organizaciones que advierten sobre el riesgo de discriminación, exclusión y un enfoque punitivo en lugar de pedagógico.

Reglamento de Convivencia Pacífica se encuentra vigente y promueve un sistema educativo inclusivo, respetuoso de la diversidad cultural. (Foto: MineducGT)

¿Cómo son las medidas en Guatemala?

Guatemala mantiene un enfoque distinto frente a la presentación personal en el sistema educativo. David de León, vocero del Ministerio de Educación, explicó que desde 2011 se encuentra vigente en Guatemala la Normativa de Convivencia Pacífica, la cual busca fomentar una cultura escolar inclusiva, respetuosa de la diversidad cultural, económica y además, centrada en el bienestar de toda la comunidad educativa.

En Guatemala la Normativa de Convivencia Pacífica, fomenta una cultura escolar inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural. (Foto: MineducGT)

En relación con la presentación personal, el artículo 14 del reglamento escolar indica que tanto el personal como los estudiantes deben mantener un vestuario adecuado y cuidar de su apariencia, siempre considerando el contexto cultural y étnico del país.

Reglamento escolar indica que el personal y estudiantes deben mantener un vestuario adecuado y cuidar de su presentación personal.(Foto: MineducGT)

Además, el vocero expreso que estas normas no deben contravenir el orden público, ni imponer restricciones que limiten el acceso a la educación o generen discriminación. "Las normas deben ser respetadas, pero sin imponer criterios que excluyan o discriminen. La prioridad es garantizar el derecho a la educación para todos", resalto De León

Guatemala no impondrá cortes de cabello “adecuados” ni sancionará por apariencia. (Foto: MineducGT)

"Guatemala refuerza un modelo educativo basado en la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, evitando medidas que puedan excluir o sancionar desproporcionadamente a los estudiantes por su apariencia", concluyó De León.

Las normas deben ser respetadas, pero sin imponer criterios que excluyan o discriminen. (Foto: MineducGT)