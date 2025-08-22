Corte de cabello adecuado: Ministra de El Salvador ordena disciplina en las escuelas

-

Nayib Bukele afirma que para construir El Salvador soñado se debe transformar el sistema educativo.

Karla Trigueros, una militar que usa uniforme camuflado, ordenó imponer disciplina en las escuelas públicas, donde se exigirá "uniforme limpio" y "corte de cabello adecuado".

Trigueros, médica y capitana de la Fuerza Armada, fue nombrada por el presidente Nayib Bukele el viernes, una decisión que conduce a la "militarización" de la educación.

"En el marco del fortalecimiento de la disciplina, el orden y la presentación personal de la comunidad estudiantil", se deberá dar "estricto cumplimiento" a las normas disciplinarias, dijo la flamante ministra a los directores de escuelas en un memorándum que publicó en la red social X.

Tras su nombramiento, Trigueros ha visitado escuelas en distintas partes del país vistiendo su uniforme militar camuflado y se ha reunido con directores para conocer las condiciones de los lugares.

El memorándum de la ministra señala que a partir del 20 de agosto los directores "deberán recibir diariamente a los estudiantes" en los portones de ingreso de las más de 5.100 escuelas públicas del país.

Además, indica que los directores deberán supervisar que los estudiantes acudan a clases con "uniforme limpio y ordenado", con "corte de cabello adecuado" y que ingresen "en orden con saludo respetuoso".

"La omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa", advirtió la ministra.

Bukele compartió la nota de Trigueros en su cuenta de X. "Para construir El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo", afirmó el presidente.

Una de las principales gremiales de maestros de El Salvador afirmó que el nombramiento de Trigueros conducirá a una "lamentable militarización" de la educación.

"Nos preocupa que se incrementen los ya exorbitantes abusos de poder" contra estudiantes o que "se incrementen aún más los atropellos laborales contra docentes", señaló el Frente Magisterial Salvadoreño en un comunicado publicado el viernes en Facebook.

Bukele, que asumió en 2019 y fue reelegido en 2024, goza de popularidad por su "guerra" contra las pandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia criminal. Muchas escuelas salvadoreñas sufrían en el pasado acoso de estas bandas.

El sector educacional público atiende a más de 1,2 millones de estudiantes desde parvulario hasta bachillerato, según datos oficiales.

*Con información de AFP