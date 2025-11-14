Acuerdo de Comercio Recíproco con EE. UU. podría entrar en vigencia en enero

-

Presidente destaca que Guatemala es el principal socio de Estados Unidos en Centroamérica.

La ministra de Economía Gabriela García confirmó que el Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos avanza hacia su etapa final y que su firma oficial se realizará en las próximas semanas.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, la funcionaria explicó que el proceso se encuentra en fase de cierre y que, tras completarse los pasos protocolarios, los nuevos aranceles podrían comenzar a aplicarse a partir de enero de 2026.

García señaló que, desde el inicio de las negociaciones, se trabajó en establecer las bases técnicas y políticas para alcanzar el entendimiento bilateral.

Gabriela García, ministra de Economía. (Foto: SCSP / Soy502)

Al referirse al punto actual del proceso, afirmó que se está "esperando a hacer la firma oficial del documento que se hizo público ayer" y añadió que esta firma corresponde al instrumento reconocido por Estados Unidos como declaración conjunta y que "se va a realizar en las próximas semanas".

La ministra detalló que, una vez recibida la notificación oficial desde Washington, el equipo del Ministerio de Economía se trasladará a Estados Unidos para concretar el acto.

"En cuanto nos avisen que están listos, el equipo del Ministerio junto con mi persona, nos estaríamos movilizando a Washington para hacer esta firma", afirmó la funcionaria.

Tras la firma, iniciará la etapa de protocolización y publicación de los listados arancelarios y según la ministra el acuerdo contempla productos que ingresarán con arancel cero —equivalentes al 71.3 % de las partidas— y otros que permanecerán con arancel del 10 %.

Sin embargo, aclaró que esta información aún no puede hacerse pública por disposiciones formales: "Esto no se puede hacer público, no porque no queramos, sino porque es parte del proceso protocolario donde se nos requiere en ese acuerdo de confidencialidad hasta haberse firmado el instrumento legal", precisó.

La ministra aseguró que existe satisfacción con los resultados alcanzados y destacó la coordinación entre el Gobierno y el sector privado.

El nuevo acuerdo comercial entre Guatetemala y Estados Unidos se firmará en las próximas semanas. (Foto: Archivo / Soy502)

Entraría en vigencia en enero

"Yo sé que todos queremos saber cuáles son los productos, pero yo lo que les digo con mucha confianza es que estamos satisfechos, estamos muy contentos y este ha sido un esfuerzo coordinado no sólo con el gobierno central, por supuesto, sino también con los colegas del sector privado", señaló García.

Una vez firmado el instrumento, Estados Unidos elaborará la guía de implementación arancelaria. De acuerdo con García, las autoridades estadounidenses solicitaron entre cinco y seis semanas para completar sus procedimientos administrativos antes de que las nuevas tarifas puedan aplicarse.

"Estamos pensando en enero, ojalá tener ya las nuevas, los nuevos aranceles listos para ser aplicados a los productos guatemaltecos", indicó la ministra.

LEA TAMBIÉN: Cámaras empresariales celebran el Acuerdo Marco entre Guatemala y Estados Unidos

Respecto a los puntos incluidos en la declaración conjunta, la funcionaria aseguró que estos desarrollan con mayor precisión las ocho barreras no arancelarias previamente identificadas.

"Muchos de estos compromisos eran parte de los compromisos del DR-CAFTA que no necesariamente se habían cumplido", y destacó que uno de los avances más importantes es la aceptación de compromisos claros en materia de simplificación y digitalización de trámites.

García subrayó que dos temas recibieron especial énfasis en la negociación, la protección de la propiedad intelectual y el combate al contrabando y al uso de marcas no autorizadas.

El Acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos podría entrar en vigencia en enero. (Foto: Archivo / Soy502)

"Ese tema es central junto con el reconocimiento de propiedad intelectual", afirmó García, quien reiteró que estos compromisos contribuirán a fortalecer la facilitación del comercio y la inversión.

La ministra destacó que el acuerdo también aborda temas ambientales, incluyendo medidas de protección y cumplimiento, lo que calificó como una "gran noticia" para las autoridades responsables.

Enfatizó que todos los elementos incorporados son consistentes con obligaciones previas del DR-CAFTA, ahora desarrolladas con mayor detalle para asegurar su implementación.

Exalta logro

El presidente Bernardo Arévalo indicó que es necesario "dimensionar" lo que calificó como "logro que beneficia al pueblo de Guatemala" porque esto coloca a Guatemala "como el principal socio comercial de Estados Unidos en la región centroamericana".

El gobernante destacó que esta noticia refleja que la relación comercial de Guatemala con Estados Unidos "está más fuerte que nunca".

"Estamos seguros que el logro alcanzado en este acuerdo comercial permitirá que esta pujanza continúe beneficiando a miles y miles de guatemaltecos con oportunidades de desarrollo y de crecimiento personal, familiar, económico y comunitario", puntualizó el mandatario.