La guatemalteca que brilló junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX

-

Una guatemalteca formó parte del grupo que hizo historia en el escenario del Medio Tiempo del Super Bowl junto a Bad Bunny.

OTRAS NOTICIAS: Bad Bunny menciona a Guatemala en el medio tiempo del Super Bowl

Se trata de Marcela Flores, quien tuvo un "close up" al inicio del show, cuando Bad Bunny interpretaba "Titi me preguntó".

Captura.

En el clip oficial se aprecia que ella se encuentra junto a un grupo de amigas junto a unos bloques de construcción, simbolizando a los trabajadores de la albañilería.

Todo apunta a que hizo el papel de "La Patricia" en la estrofa de la canción.

Captura.

La guatemalteca mostró con orgullo sus raíces y estuvo ante los ojos del mundo justo en un momento histórico para los latinos.

Marcela hizo historia en el show visto por el mundo entero. (Foto: Cortesía Exclusiva)

El medio tiempo fue visto por millones de personas alrededor del mundo y Guatemala dijo presente.

MIRA:

¡"La Patricia" es guatemalteca! Marcela representó al país en el medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny. pic.twitter.com/l8vgXHgElR — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) February 9, 2026

Marcela Flores de Guatemala actuó junto a Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026. @soy_502 pic.twitter.com/0bJKfid47W — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) February 9, 2026