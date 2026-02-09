La guatemalteca que brilló junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX

Una guatemalteca formó parte del grupo que hizo historia en el escenario del Medio Tiempo del Super Bowl junto a Bad Bunny.
Se trata de Marcela Flores, quien tuvo un "close up" al inicio del show, cuando Bad Bunny interpretaba "Titi me preguntó".
En el clip oficial se aprecia que ella se encuentra junto a un grupo de amigas junto a unos bloques de construcción, simbolizando a los trabajadores de la albañilería.
Todo apunta a que hizo el papel de "La Patricia" en la estrofa de la canción.
La guatemalteca mostró con orgullo sus raíces y estuvo ante los ojos del mundo justo en un momento histórico para los latinos.
El medio tiempo fue visto por millones de personas alrededor del mundo y Guatemala dijo presente.
