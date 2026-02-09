Versión Impresa
La guatemalteca que brilló junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX

  • Por Selene Mejía
09 de febrero de 2026, 10:41
La guatemalteca Marcela Flores fue parte del show del Medio Tiempo. (Foto: Super Bowl)

La guatemalteca Marcela Flores fue parte del show del Medio Tiempo. (Foto: Super Bowl)

Una guatemalteca formó parte del grupo que hizo historia en el escenario del Medio Tiempo del Super Bowl junto a Bad Bunny. 

OTRAS NOTICIAS: Bad Bunny menciona a Guatemala en el medio tiempo del Super Bowl

Se trata de Marcela Flores, quien tuvo un "close up" al inicio del show, cuando Bad Bunny interpretaba "Titi me preguntó". 

marcela flores 2
Captura.

En el clip oficial se aprecia que ella se encuentra junto a un grupo de amigas junto a unos bloques de construcción, simbolizando a los trabajadores de la albañilería.

Todo apunta a que hizo el papel de "La Patricia" en la estrofa de la canción. 

marcela flores bad bunny 1
Captura.

La guatemalteca mostró con orgullo sus raíces y estuvo ante los ojos del mundo justo en un momento histórico para los latinos. 

marcela flores 2
Marcela hizo historia en el show visto por el mundo entero. (Foto: Cortesía Exclusiva)

El medio tiempo fue visto por millones de personas alrededor del mundo y Guatemala dijo presente. 

MIRA: 

guatemalteca super bowl 1
Marcela Flores actuó en el Medio Tiempo del Super Bowl. (Foto: Cortesía Exclusiva)

  • Últimas noticias de Guatemala

