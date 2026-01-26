Guatemalteca Anaité Barrera actúa en "La Rosa de Guadalupe"

-

Anaité Barrera apareció en un capítulo de la serie mexicana "La Rosa de Guadalupe" causando sensación entre el público nacional.

La actriz guatemalteca, quien se dio a conocer por sus historias en Tik Tok, acerca de su preparación en Televisa, obtuvo el papel Georgina, en la la famosa trama de casos de la vida real, que es tendencia en Latinoamérica, tanto en televisión como en redes sociales.

Foto: La Rosa de Guadalupe.

Soy502 conversó con la estrella acerca de su experiencia en esta trama titulada "El síndrome de Rebeca", donde su interpretación es muy cercana a la protagonista.

"Se grabó en diciembre del 2025, fue toda una experiencia porque tuve la fortuna de que me haya tocado el director y cineasta Alfredo Gurrola, quien también fue mi maestro en el Centro de Educación Artística de Televisa CEA, es uno de los directores de La Rosa de Guadalupe, me alegré muchísimo", afirmó.

El episodio fue grabado en 4 días, uno de lectura y los otros 3 de grabación: "estuvo de locos, empezaba a grabar, como a las 8, que llegaba a Televisa y de corrido".

"Uno de los días salí a las 9 de la noche y otro a las 10 de terminar de grabar, cuando lo disfrutas y te diviertes en locación con tus compañeros es genial", afirmó.

Foto: Anaité Barrera.

Barrera se sometió a maquillaje y peinado y luego era trasladada al lugar donde mostraría su talento, según contó, usó 12 diferentes vestuarios y las locaciones incluyeron una universidad, una escuela y una residencia, afirmando que para agregar más realidad, no hay set, todos son lugares existen en Ciudad de México.

Foto: Anaité Herrera.

"También tuve la oportunidad de grabar con 2 ex compañeros del CEA: Raúl, el personajes principal y Ana, de nacionalidad ucraniana y quien es la ex esposa del "guapo" de la trama".

Anatié y Raúl, compañeros en el CEA participaron en la trama. (Foto: Anaité Barrera)

"Encontrarnos fuera de la escuela, en el set, es otra cosa, todo el elenco nos divertimos y la pasamos bien", contó. Puedes disfrutar de la historia en redes sociales.

MIRA:

Foto: Anaité Herrera.

#Televisa #LaRosaDeGuadalupe ♬ sonido original - La Rosa de Guadalupe @larosadeguadalupe.of En #LaRosa Le gustas al chico nuevo El Síndrome De Rebeca Pt. 2 #Drama

#Televisa #LaRosaDeGuadalupe ♬ sonido original - La Rosa de Guadalupe @larosadeguadalupe.of En #LaRosa Es como si quisieras ser otra persona El Síndrome De Rebeca Pt. 8 #Drama