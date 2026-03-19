Joven guatemalteca estaba desaparecida y es hallada sin vida en EE. UU.

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Las autoridades investigan el caso ante un posible crimen, mientras los familiares de la víctima piden apoyo para repatriar sus restos a su natal San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

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Autoridades de Pensilvania, Estados Unidos, investigan la muerte de una migrante guatemalteca cuyo cuerpo estaba en un complejo de apartamentos en Telford, la madrugada del pasado domingo.

De acuerdo con la policía local, los agentes acudieron a una vivienda ubicada sobre un restaurante en la cuadra 100 de North Main Street, tras recibir el reporte de una mujer fallecida dentro del inmueble.

Al ingresar, las oficiales hallaron el cadáver en un apartamento alquilado y posteriormente se le practicó una autopsia. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad oficial de la víctima ni detalles sobre las causas de muerte, pero señalaron que se trata de un caso "sospechoso".

El cuerpo de la joven guatemalteca fue hallado dentro de un apartamento en Telford. (Foto: NBC Philadelphia)

Por su parte, familiares identificaron a la fallecida como Bernarda Popol, de 22 años, quien iba a cumplir los 23 al día siguiente de su deceso.

Los parientes sostienen que se trató de un crimen, pues la joven llevaba varios días desaparecida. De acuerdo con su versión, el principal sospechoso sería la pareja sentimental de la compatriota. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado dicho extremo.

Las autoridades investigan la muerte, pero los familiares indican que se trata de un crimen. (Foto: NBC Philadelphia)

Piden apoyo

Mientras esperan avances en el caso, la familia de Bernarda está solicitando apoyo de la comunidad para repatriar sus restos a su natal San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, donde sus padres esperan darle el último adiós.

Las personas que deseen darles una mano pueden ingresar al enlace https://www.gofundme.com/f/dona-lo-que-sea-tu-voluntad-muchas-gracias-por-su-apoyo o bien comunicarse a los teléfonos +502 4505 6910 y +1 469-347-4294.