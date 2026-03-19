Carga de tráiler se desprende y afecta el tránsito en ruta al Atlántico

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Uno de los carriles ha quedo obstruido tras el incidente vial.

La carga de un vehículo de transporte pesado se desprendió en pleno tránsito, en el kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico, en zona 17.

El incidente ha provocado congestionamiento, ya que el carril derecho quedó obstruido momentáneamente, con dirección al norte.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ya se encuentra el lugar para regular la circulación vehicular.

#PrecauciónAlTransitar



Transporte pesado semivolcado en km 4.5 CA-9 zona 17 con dirección norte; obstruye carril derecho, Policía MT regula el tránsito



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#Zona17 #Prevención #MovilidadGT #PolicíaMT #AmilcarMontejo pic.twitter.com/3gwEb37Qko — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) March 19, 2026

Se le recomienda a los automovilistas conducir con precaución en el sector para evitar accidentes.