Xelajú iguala con Real España y el pase a la final se define en el Cementos Progreso

Un fallo del guardameta Rubén Silva evitó que Xelajú saliera victorioso del estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, Honduras, y permitió al Real España empatar (1-1), en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.

De cualquier manera, para los chivos la igualdad no es tan mala, teniendo en cuenta que el tanto de visita cuenta como criterio de desempate, por lo que con repetir el próximo miércoles en el Cementos Progreso, pero sin goles, sellarían el boleto para la gran final.

Silva, quien ha dejado mucho que desear en sus actuaciones, salió a despejar un tiro libre de puños hacia el medio, justo donde estaba Brayan Moya, quien con un trallazo, desde los linderos del área envió la pelota al fondo, en el minuto 68.

De hecho, la pizarra se movió por errores propios, porque cinco antes, la máquina se equivocó en salida, Pedro Báez robó el balón y lo filtró para que Jesús "Chucho" López, ante la salidad de Luis "Buba" López, definiera cruzado y con su pierna inhabil, la diestra.

"Buba" López, momentos antes, ya le había sacado del ángulo un balazo de media distancia a "Chucho", mientras que Yilton Díaz desaprovechó una clara ocasión cuando quedó frente al marco y su cabezazo pasó por encima del pórtico aurinegro.

La realeza tampoco supo concretar un par de oportunidades que tuvo en el primer tiempo. A Yeison Romero, Silva le ahogó el grito de gol y poco después Daniel Aparicio estrelló un cabezazo en el travesaño y en la jugada siguiente, el meta chivo atajó sobre la línea.