Así lucía Marcela Flores previo a actuar con Bad Bunny

-

Recientemente apareció un video donde se aprecia a la guatemalteca Marcela Flores previo a actuar en el medio tiempo del Super Bowl.

La actriz y modelo fue seleccionada para hacer una representación en el mítico show que dio de qué hablar ante el mundo.

En un video compartido por "Hairdress Mess" de Mariah Montes, la encargada de peinado de todos los involucrados en el show, se aprecia el antes y después de las modelos tras pasar ser arregladas.

Dentro de las personas aparece Marcela, quien momentos después representaría a Guatemala en este show, considerado el más visto en el mundo de todos los Medio Tiempos celebrados hasta ahora.

Marcela destaca en la interpretación de "Tití Me Preguntó", además, al final del evento salió al escenario ondeando la bandera de Guatemala.

"Fue una experiencia inolvidable. Nunca me había sentido tan cómoda y feliz de ser latinoamericana en Estados Unidos. Me sentí orgullosa y agradecida de mis inicios en Guatemala", compartió.

MIRA:

Foto: Mariah Montes.

View this post on Instagram A post shared by Mariah Montes | Hairstylist (@hairdressmess)

RECUERDA:

¡"La Patricia" es guatemalteca! Marcela representó al país en el medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny. pic.twitter.com/l8vgXHgElR — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) February 9, 2026