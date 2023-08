Al ritmo de "Los Internacionales Conejos": guatemalteca presume baile con su papá

-

A través de Tik Tok la usuaria Mactzil Camey mostró su habilidad para el baile junto a su padre haciéndose viral.

En un clip Camey mostró la habilidad y el amor de su familia por bailar marimba contagiando de ritmo a los usuarios.

"Bailecito con papá", escribió en la publicación donde ella y su familia disfrutan una tarde de movimiento con la música de la marimba orquesta "Los Internacionales Conejos" de fondo.

De inmediato los guatemaltecos reaccionaron ante la familia que continúa preservando el respeto hacia la música nacional.

Mactzil también presumió en otras ocasiones el talento de su hermano, denotando que la pasión se llevan en la sangre.

¿Quién es Mactzil Camey?

La joven Maya Kaqchikel beneficiada con la beca "Ilia Calderón" para ser delegada por Guatemala en la cumbre "One Young World 2022" celebrada en Machester, Inglaterra. También es fundadora de Colectiva Tuxinem, organización que destaca la participación de las mujeres mayas en diferentes ámbitos de la sociedad.

"Una Kaqchikel viajera, los sueños se cumplen, un mini vlog de mi viaje de Paxil Kayala' a Manchester", escribió al volar representando a las mujeres mayas en el mundo.

