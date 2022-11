Abuso sexual: la cruda realidad de las guatemaltecas que buscan el sueño americano

Estremecen los crudos relatos de mujeres guatemaltecas abusadas sexualmente cuando viajaban hacia Estados Unidos

Una investigación realizada por el medio francés RFI da a conocer alarmantes datos sobre el calvario que viven mujeres guatemaltecas que van en busca del "sueño americano".

Con testimonios de hombres y mujeres hechos al medio citado, se obtuvo un panorama de la travesía de los migrantes que buscan un mejor futuro, razón principal por la que viajan ilegalmente hacia Estados Unidos.

En la mayoría de los casos, los migrantes entrevistados coincidieron que son sometidos a la crueldad de los "coyotes".

"Los crudos testimonios"

En un primer relato, una mujer del interior contó la tormentosa situación de la que fue víctima.

"Decidí salir de Guatemala para viajar a Estados Unidos porque quería lograr mi sueño americano. En Guatemala, aunque uno se gradúe del nivel medio, no se consigue trabajo, entonces para el sustento de la vida uno tiene que tomar decisiones de vida o muerte", contó la fuente.

"Durante el viaje fui abusada por un coyote cuando entré en la bodega. Me preguntó si quería ingresar a Estados Unidos, entonces me agarró y me jaló a una parte oscura donde me dejaron solita. Todos los compañeros salieron para que ellos cumplieran todo lo que querían de mí. Me dejé y después de eso me ayudaron un poquito, pero tuve que pagarles", agregó la mujer.

El medio francés hizo énfasis en que las crudas declaraciones que hizo la víctima, son parecidas a las de muchas mujeres guatemaltecas, que en la actualidad residen en Estados Unidos, sin embargo, tuvieron que ser abusadas sexualmente para conseguir su propósito "llegar a ese país".

"Cuando entré a Estados Unidos, estaba satisfecha por estar viva. Mi familia no sabía nada de mí, si estaba viva o muerta y conforme fue pasando el tiempo me encontré con compañeros que ya estaban entrando a Estados Unidos. Ellos me animaron y olvidé lo que había pasado", agregó la víctima.

Finalmente, la primera fuente dijo que pese a la pesadilla que vivió, ahora tiene un buen trabajo en un restaurante en Estados Unidos, con lo que ayuda económicamente a su familia en Guatemala.

Mujeres migrantes guatemaltecas retornando a sus comunidades. (Foto: AFP)

Otra de las víctimas

Por aparte, otra mujer que también fue víctima de violencia sexual cuando viajaba hacia Estados Unidos, contó a detalles la pesadilla que la dejó marcada.

La víctima de 23 años y originaria de San Marcos, dijo que logró "cruzar" Estados Unidos, pero el trayecto para hacerlo fue muy difícil sobre todo por las agresiones a las que fue sometida.

"Tal vez uno nunca se imagina que puede ser violado en el transcurso del camino, tal vez se escucha, pero primeramente uno va con la mentalidad de que logrará llegar y que no pasará nada", dijo la segunda víctima que fue consultada por RFI.

A su vez, un hombre que presenció la situación que atravesaron sus compañeras migrantes relató: "Ya llegando en el último grupo, los que eran encargados de la bodega agarraron a las mujeres para hacer la comida y alimentar a una parte del grupo y recuerdo que ellos recorrían la bodega y le decían a mi compañera que se juntara con él y que él haría lo posible para darle los papeles de Estados Unidos, pero esos solo son engaños. Lo dicen para aprovecharse de nuestra pobre gente".

Sin embargo, en el testimonio, el joven hizo una alarmante declaración. Dijo que los coyotes preparan a las mujeres de las que abusan para no dejarlas embarazadas.

"Yo escuchaba a mis compañeras que decían que el coyote les hablaba de que se inyectaran para no tener hijos y aparte de eso en el transcurso del camino llegando de bodega en bodega, la comida tenía algo que apestaba, preguntamos y nos dijeron que la comida tenía yodo, para que ni el hombre o la mujer tenga deseo sexual", comentó el hombre.

Hombres señalados de trata de blancas. (Foto: AFP)

¿Qué daños provoca el consumo excesivo del yodo?

Ahora bien, de acuerdo con el sitio especializado en salud "National Institutes Of Health", el consumo de excesivas cantidades de yodo puede ocasionar bocio, que es el aumento del tamaño de la glándula tiroidea, inflamación y cáncer de tiroides.

Asimismo, el sitio explica que el consumir varios gramos de yodo provoca afecciones como: ardor en la garganta, en la boca, estómago, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, pulso débil y en el peor de los casos, inducir a un coma.

La poca ayuda que existe

Ante la problemática en Guatemala, la asociación Pop Noj ha brindado acompañamiento a adolescentes y niños que viajan a Estados Unidos, que por alguna razón retornan a sus comunidades.

"Al momento de retornar a sus comunidades la ven mal, como que no regresó bien. Si es una señorita, tendrá dificultad para salir y conversar con la gente", mencionó una de las responsables de la asociación.

En esa misma línea para entender la situación, Delia Catú, de la asociación citada, explica que es de suma importancia que las mujeres, sobre todo si son menores de edad que migrarán, tengan acceso a información para saber cómo poder hacerlo. Además, para estar prevenidas para evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual.

En el caso de las mujeres que retornan a sus comunidades, Mónica Aguilón, comunicadora de la localidad de Comitancillo, San Marcos, habló sobre las actitudes que tienen las migrantes.

"Recientemente vi a una hermana retornar y lo que ella hizo fue encerrarse. No volvió a salir hasta que le programaron el segundo intento de viaje, ya para encaminarse nuevamente hacia Estados Unidos.(...) Hay compañeras y hermanas que fueron violadas, mi percepción respecto a esto es que no es justo, lamentablemente el gobierno central del país no ve esta situación", explicó Aguilón.

Respuesta de autoridades

RFI puntualizó que solicitó información y datos actualizados a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) en Guatemala, sobre denuncias hechas por mujeres y hombres que han sido víctimas de abuso sexual durante su viaje hacía Estados Unidos, sin embargo, la institución respondió que no cuentan con un registro de denuncias por ese tipo de delitos.

80% de mujeres migrantes han sufrido violencia sexual, según dijo Alejandro Giammattei en su informe de Gobierno de 2021. Informe de Gobierno 2021

*Con información de RFI en Español.