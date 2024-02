Guatemaltecas expulsadas de tienda de cosméticos por actitudes racistas

-

Compradoras guatemaltecas fueron expulsadas en una tienda de maquillaje ​​en Estados Unidos.

Recientemente, a través de redes sociales se ha vuelto viral un video que fue compartido a través de TikTok, donde supuestamente mostraba a compradoras de origen guatemalteco usando los probadores de maquillaje de la famosa tienda de cosméticos para pintarse la cara de negro.

Este incidente ocurrió en una tienda de maquillaje ubicado en Boston, Estados Unidos.

En el video se observa a tres mujeres dentro de una cadena de belleza, sin embargo, dos jóvenes aparecen con la cara pintada de productos destinados a tonos de piel más oscuros.

La usuaria Temi Ojora en Tiktok, fue quien grabó el vídeo, ya eliminado, mientras se encontraba en Boston el fin de semana pasado para una competición de atletismo, explicó en el pie de foto.

"Este grupo de adolescentes y sus madres entran y van a la sección de maquillaje para usar las muestras para la cara negra mientras se ríen y hacen sonidos de animales", expresó Ojora en su video.

Momentos después se ve en el clip una confrontación entre un miembro del personal y una persona adulta, que acompañaba a las adolescentes. Luego las guatemaltecas, fueron retiradas del establecimiento.

Se pronuncia

Posteriormente, la tienda de maquillaje emitió un comunicado sobre el incidente en NBC10 Boston: "La principal prioridad de Sephora es crear una experiencia de compra acogedora e inclusiva para todos. Estamos extremadamente decepcionados por el comportamiento de estos compradores en nuestra ubicación de Prudential Center y, como tal, fueron "Se nos pidió que abandonáramos nuestras instalaciones. Bajo ninguna circunstancia se tolera este tipo de comportamiento en Sephora".

Cabe mencionar que el comunicado de la empresa no dio más detalles sobre lo sucedido.

Sin embargo, internautas a través de redes sociales han realizado comentarios sobre el video original que ha generado conmoción e indignación, aunque algunas personas señalan que las jóvenes podrían haber estado utilizando una mascarilla facial, en lugar de maquillaje para pieles más oscuras.

Mira aquí el video: