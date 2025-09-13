El guatemalteco que abusó de una mujer en un "parque" de Estados Unidos

La víctima corría en el parque cuando fue sorprendida por el guatemalteco.
Ludvi Carias Interiano, de 34 años, deberá enfrentar cargos por agresión sexual agravada, en primer grado, y restricción ilegal, según informó la policía de New Haven, Estados Unidos.
De acuerdo a las autoridades, el guatemalteco agredió sexualmente a una mujer que corría en el parque Fort Hale, New Haven, Connecticut.
El hombre habría amenazado a su víctima con un cuchillo.
Ya había sido deportado
El jefe de la policía del estado afirmó que Carias ya había sido deportado. Además, aseguró que no podrá salir libre, ni pagando la fianza que le fue fijada, la cual asciende a 750 mil dólares.
