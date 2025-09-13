Versión Impresa
El guatemalteco que abusó de una mujer en un "parque" de Estados Unidos

  • Por Jessica González
13 de septiembre de 2025, 11:54
La mujer fue amenazada con un cuchillo. (Foto: Pexels)

La víctima corría en el parque cuando fue sorprendida por el guatemalteco.

Ludvi Carias Interiano, de 34 años, deberá enfrentar cargos por agresión sexual agravada, en primer grado, y restricción ilegal, según informó la policía de New Haven, Estados Unidos.

De acuerdo a las autoridades, el guatemalteco agredió sexualmente a una mujer que corría en el parque Fort Hale, New Haven, Connecticut.

El hombre habría amenazado a su víctima con un cuchillo.

El guatemalteco enfrentará a la justicia por los delitos de agresión. (Foto: Policía de New Haven)

Ya había sido deportado

El jefe de la policía del estado afirmó que Carias ya había sido deportado. Además, aseguró que no podrá salir libre, ni pagando la fianza que le fue fijada, la cual asciende a 750 mil dólares. 

*Con información de Josselin Fernández

