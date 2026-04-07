Guatemalteco admite haber matado a golpes a su bebé de 2 meses

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El hombre golpeó a la menor para que dejara de llorar.

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Un joven guatemalteco se declaró culpable de la muerte de su hija de dos meses, a la cual golpeó para que se callara hace más de un año.

Se trata de Marlon Rabanales Pretzantzin, de 21 años, quien la semana pasada admitió su responsabilidad por el delito de homicidio en segundo grado ante un tribunal del condado de Nassau, en Nueva York.

De acuerdo con la fiscalía, los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2025, cuando el connacional se encontraba a solas con la bebé, identificada como Liseyda Rabanales Barrios, y otro menor en su vivienda en Inwood.

El connacional admitió que golpeó a su bebé porque ella no dejaba de llorar. (Foto: Telemundo)

Las autoridades señalaron que el hombre ejerció violencia física contra la menor, debido a que ella no dejaba de llorar. Al notar que la bebé no respondía, el chapín pidió ayuda a sus vecinos, quienes alertaron a los servicios de emergencia.

La menor fue trasladada a un hospital, donde falleció debido a la gravedad de las heridas, que incluían traumatismos y daños internos severos, según los reportes médicos.

En un inicio, el acusado se declaró inocente de los cargos, pero luego aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar una pena mayor. Ahora, está a espera de conocer su sentencia, la cual está programada para mayo de 2026 y podría ser desde 21 años en prisión hasta cadena perpetua.

*Con información de National Today y PIX 11