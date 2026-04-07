MP investiga desaparición de Jesler Palacios en lago de Atitlán

Las autoridades han abierto una investigación sobre la desaparición de Jesler Palacios.
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El Ministerio Público (MP) informó que mantiene en curso la investigación por la desaparición de un hombre en el lago de Atitlán, ocurrida el pasado sábado 4 de abril, mientras continúan las labores de búsqueda en el área.
La Fiscalía de Distrito de Sololá señala que se realizan diligencias para esclarecer el caso y ubicar a Jesler Estuardo Palacios, de 28 años, originario de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
De acuerdo con información preliminar, el incidente se registró frente a un hotel del sector, cuando él se lanzó al agua desde una embarcación tipo jet car y no volvió a salir a flote.
Como parte de las acciones, fiscales efectuaron una inspección ocular en el lugar, así como la revisión de la embarcación involucrada y la toma de declaraciones a personal de la autoridad lacustre, con el fin de documentar lo ocurrido, detalla el reporte del MP.
De forma paralela, en coordinación con cuerpos de socorro y autoridades navales, continúa la búsqueda en el lago con personal especializado, incluidos hombres rana, han informado Bomberos Voluntarios.