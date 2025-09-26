Guatemalteco muere tras oponerse a un asalto en Houston

-

El connacional había pasado a comprar cena a una cuadra del lugar donde vivía.

Un guatemalteco, quien era padre de cuatro hijos, regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Pero cuando estaba a solo una cuadra de su hogar fue víctima de un asalto a mano armada en Houston, Texas, Estados Unidos.

El hecho se registró el pasado domingo, aproximadamente a las 11:00 de la noche, cuando Felix Caxaj Tax, de 24 años, decidió pasar a un puesto de tacos para comprar la cena, a solo una cuadra del apartamento donde vivía.

Un vecino lo acercó a su hogar y lo dejó en la esquina de Skyline y Unity, y apenas unos segundos después un hombre se le acercó para exigirle sus pertenencias. Debido a que el compatriota se resistió, el asaltante le disparó en varias ocasiones y lo mató en el lugar.

El guatemalteco fue identificado como Felix Caxaj Tax. (Foto: abc 13 News)

Arrestados

La policía se encontraba cerca porque estaba investigando el robo de un automóvil en Skyline Drive, el cual más tarde se descubriría que se habría usado para la huida de quien atacó al connacional. Al día siguiente, arrestaron a Henry Steven Aguilar, de 18 años.

Los detectives también pusieron bajo custodia a Jhalmar Ariel Aguilar-Soriano, de 18 años, y a un menor, de 16, quienes presuntamente habrían participado junto con el primer sospechoso en una serie de delitos violentos en la zona.

Ahora, Henry Aguilar enfrenta un cargo de asesinato capital por la muerte de Félix Caxaj, además de evasión y robo agravado. Cabe señalar que hace dos meses lo declararon culpable de conducta mortal por un tiroteo no relacionado ocurrido en abril de este año.

Henry Steven Aguilar es el acusado de asesinar al guatemalteco. (Foto: Univisión)

En el caso de Jhalmar Aguilar, se le ha acusado de robo con agravantes con arma mortal y hurto, mientras que el adolescente enfrenta cargos por robo con agravantes y hurto.

Jhalmar Aguilar Soriano se le acusa de ser uno de los cómplices del presunto asesino. (Foto: Univisión)

*Con información de ABC 13 News