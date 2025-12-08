Guatemalteco "Ben Carrillo" aparece en top de mejores álbumes 2025 en Rolling Stone

-

Ben Carrillo aparece en la lista "The 50 Best Latin and Spanish Language Albums of 2025" (Los 50 mejores álbumes de música latina y española de 2025) de la prestigiosa revista Rolling Stone.

Su primer álbum titulado "Dreamer" del cantautor guatemalteco está en el puesto 29 como uno de los mejores del año.

El Top 50 del medio estadounidense especializado en música fue revelado este 8 de diciembre, junto a Carrillo suenan nombres como Natalia Lafourcade, iLe, Mon Laferte, Cazzu, Rosalía y Bad Bunny.

"De Villa Nueva para el mundo", le escribieron algunos de los conocidos con quienes vivió en el país.

Su carrera

Carrillo cruzó la frontera de manera ilegal y completamente solo a la edad de 15 años, ahora es un reconocido productor y cantautor que llegó a manos de Fabio Acosta de Vibras Lab., el fabricante de sueños de la música latina que representa a JBalvin y Cazzu.

Grabó "La muralla verde", una colaboración con Thalía y Bruses que es parte de una mini serie y el álbum de la famosa mexicana titulado "Thalía's Mix Tape".

Su álbum "Dreamer" suena fuerte y aparece en importantes medios internacionales. Mira el listado oficial aquí.

