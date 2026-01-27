Guatemalteco en Chicago construye muñeco de nieve tras fuerte nevada (video)

Un guatemalteco muestra cómo vive el intenso frío que afecta a Estados Unidos.
La megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos desde el fin de semana ha dejado 30 muertos, incluidos siete en un accidente aéreo, y más de medio millón de hogares sin electricidad, en pleno frío polar.
Mario Melgar, un guatemalteco que vive en Chicago, compartió imágenes de cómo la nieve ha cubierto casi toda su vivienda, sin embargo, afirma que el frío ya es algo normal en ese estado, por lo que aprovechó la nieve para formar un muñeco y recordar a su país.
Melgar cuenta que tiene el equipo necesario para atender las emergencias y la población también se prepara en todo sentido.
"La vida continúa a pesar del frío y la nieve. Todos seguimos trabajando y en cuestión de horas las carreteras ya están limpias otra vez de la nieve", explicó el guatemalteco.