El guatemalteco que habría secuestrado y abusado de una menor de 15 años

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El hombre, de 41 años, habría secuestrado a la menor, quien era su vecina en Estados Unidos.

Un migrante guatemalteco enfrenta cargos graves en Estados Unidos, en relación con el secuestro y abuso sexual de una menor de 15 años, con quien tendría un parentesco.

El caso surgió a la luz el pasado 1 de abril, cuando agentes policiales de Ogden, Utah, respondieron a un reporte de conducción imprudente cerca de la medianoche.

Al detener el vehículo, encontraron a la adolescente al volante y a Israel Itzep Ixcoy, de 41 años, como pasajero.

Israel Itzep Ixcoy tiene una deportación previa y ICE ha pedido su custodia. (Foto: ICE)

El capitán Timothy Scott explicó que las autoridades detectaron inconsistencias desde el inicio. Señaló que factores como la hora, la diferencia de edad y versiones contradictorias hicieron evidente que "parte de la información no tenía sentido", lo que llevó a separar a ambos e iniciar una investigación más profunda.

Tras ser puesta a salvo, la menor relató a investigadores que el hombre, quien era su vecino y con quien tenía cierta relación familiar, la convenció de salir de su casa ofreciéndole comprar dulces. Posteriormente la llevó a su habitación, donde presuntamente abusó de ella.

Las autoridades arrestaron al connacional, quien hasta la fecha permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Weber. Enfrenta cargos como secuestro agravado, agresión sexual y otros delitos vinculados.

Por si no bastara, Scott confirmó que el acusado tiene antecedentes migratorios, incluyendo una deportación previa en 2014, y actualmente enfrenta una orden de retención por parte de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En ese sentido, podría enfrentar una nueva expulsión tras finalizar su proceso penal.

*Con información de KUTV e Infobae