Capturan a presunto implicado en desaparición de familia guatemalteca en EEUU

Las autoridades estadounidenses indicaron que un guatemalteco también está siendo investigado en el caso.

Las autoridades del condado de Mobile, Alabama, arrestaron a un hombre como sospechoso en la desaparición de la guatemalteca Aurelia Choc Cac y sus hijos Niurka, de 17 años, y Anthony, de 2.

El alguacil Paul Burch confirmó que se trata de Juan Carlos Argueta Guerra, de 31 años, quien fue detenido tras huir de un vehículo durante una parada de tráfico en el condado de Baldwin el lunes por la tarde.

Los registros oficiales muestran que el sospechoso ingresó la mañana del pasado martes a la cárcel del condado bajo tres cargos de secuestro en primer grado. También se dio a conocer que se trata de un migrante indocumentado, pero no se reveló su nacionalidad.

Burch añadió que Argueta está vinculado a un grupo de trabajadores de pintura que conocía a las víctimas. Al respecto, cabe recordar que el vecino de la familia que reportó la desaparición dijo a las autoridades que la madre laboraba en dicha industria.

Juan Carlos Argueta Guerra fue capturado por ser sospechoso de la desaparición de la familia. (Foto: Oficina del Alguacil del Condado de Mobile)

Otro implicado

El alguacil también mencionó que Silverio García, un guatemalteco de 60 años, está bajo investigación por su vínculo laboral y personal con los connacionales.

De acuerdo con las autoridades, el hombre era el empleador de Aurelia y al parecer mantenía una relación con una de las hijas mayores de la connacional. Por si fuera poco, también es pariente de Juan Antonio García, padre de Anthony y quien ya ha estado en la mira de los detectives.

El guatemalteco Silverio García también se encuentra en las investigaciones de las autoridades estadounidenses. (Foto: Oficina del Alguacil del Condado de Mobile)

Silverio García fue arrestado a inicios de febrero por posesión de arma, pero no ha sido acusado por la desaparición de la familia.

"Seguiremos procesando este caso hasta el máximo alcance de la ley", dijo por su parte el fiscal Keith Blackwood, mientras continúan allanamientos y análisis de cámaras de vigilancia y de una camioneta que estaría involucrada en el presunto secuestro.

Los detectives investigan los vínculos de los sospechosos con la familia y sus movimientos en los últimos días. (Foto: Oficina del Alguacil del Condado de Mobile)

*Con información de FOX10 News y 1819 News