Guatemalteco ofrece Q8 mil de recompensa por moneda extraviada

-

El guatemalteco busca desesperadamente una preciada moneda que extravió en un evento y ofrece una cuantiosa recompensa.

Un guatemalteco está en la búsqueda de un preciado artículo que extravió recientemente, cuando se encontraba en un desfile hípico llevado a cabo en Chiquimula.

Se trata de una moneda que tiene un gran valor sentimental para él. Tanto es su deseo por recuperarla, que ofrece una cuantiosa recompensa de Q8 mil a quien se la devuelva.

Soy502 se puso en contacto con el guatemalteco, quien detalló que todo ocurrió el pasado lunes 14 de agosto a eso de las 9:30 de la mañana.

"Fui a montar a caballo al desfile de Chiquimula y en el coliseo ensillamos los caballos. Pude haberla botado en el coliseo o en el curso del coliseo hacia el desfile", relató.

(Foto: captura de pantalla)

Sobre el significado sentimental que la moneda tiene para él, reveló a Soy502:

"Esa moneda me la regaló alguien muy especial para mí, por eso la cargaba en mi pecho siempre y casi nunca me la sacaba de la camisa pero no tengo idea cómo se me soltó de la cadena".

En las imágenes de referencia compartidas por el usuario, se observa que la moneda se trata de una moneda "Krugerrand South Africa" de oro y forma parte de una amplia selección de objetos de colección.

Quien tenga información puede acercarse a la tienda de electrónicos "Click Chiquimula".

(Foto: cortesía soy502)

(Foto: cortesía Soy502)