Guatemalteco Olger Escobar debuta con el Montréal en la MLS

A Olger Escobar no le dejan de suceder buenas cosas. Este sábado debutó en la MLS, en el empate del Montréal 1-1 como visitante contra el Orlando City.

El nombrado Mejor Jugador Juvenil de la Copa Oro 2025, ingresó al minuto 46 para conseguir uno de los objetivos más importantes en su floreciente carrera.

La fierté du Guatemala



Olger Escobar dispute ses premières minutes avec le Club



Our number 29 makes his debut with the Club #CFMTL pic.twitter.com/mnEVEjzpQP — CF Montréal (@cfmontreal) July 13, 2025

Escobar fue fichado esta temporada por el club canadiense, tras formarse en el New England Revolution. Son buenas noticias para la Selección de Guatemala de cara a la eliminatoria mundialista.

Ahora dependerá del extremo derecho el mantener la continuidad en el equipo que dirige interinamente Marco Donadel.