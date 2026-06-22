Guatemalteco Pablo Villagrán es eliminado de Master Chef México

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Pablo Villagrán fue eliminado del reality MasterChef 24/7 México, dejando una huella entre sus compañeros.

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En una despedida llena de emociones el representante de Guatemala no llenó las expectativas de los chefs mexicanos.

En este episodio Villagrán creó la "Pasta de la redención", debido a que en el pasado no le fue bien con este ingrediente.

Foto: Master Chef 24/7.

"Como ustedes sabrán en el primer capítulo no me fue bien con la pasta, me corté el dedo, empecé a sangrar, gracias a Dios estoy aquí, creo que he avanzado muchísimo, traté de hacer una más compleja que la anterior", dijo en su presentación.

"Es pelo de ángel (el tipo del fideo), tres camarones con paprika y la salsa es de chile morrón amarillo con cebolla, crema, albahaca y queso".

Foto: Master Chef 24/7.

Tras describir los ingredientes en su plato los jueces lo calificaron:

"Te aplaudo la pasta pero el camarón está sobre cocido, a lo mejor a la salsa le faltó unas notas un poco ácidas, porque el camarón está bien hecho, pero en sabor, no en textura, no encuentro un equilibrio", dijo Zahie Téllez.

"Me gustó la cocción de la pasta, el problema es el camarón, lo tuviste demasiado tiempo cocinándose de más, lo vi en el sartén y recuerda que si no tiene esa textura dulce y melosa, suele perder su valor", siguió Alfonso "Poncho" Cadena.

Foto: Master Chef 24/7.

"Sal, papi, sal, gracias ¡bye!", así cerró la evaluación Adrián Herrera.

"En este reto queríamos ver platillos que reflejaran su legado... Pablo, la cocción de la proteína es igual de importante en una pasta que la misma pasta" dijo Poncho, luego se mencionó el nombre de Pablo como el expulsado de la noche.

Foto: Master Chef 24/7.

"Gracias a toda la gente guatemalteca, a la mexicana que también me gané su corazón, gracias a este hermoso país que me recibió y me abrió sus puertas, gracias a quienes estuvieron día con día apoyándome, preguntando para que yo pudiera seguir adelante, los quiero mucho", concluyó el participante.

MOMENTO EN EL QUE PABLO FUE ELIMINADO

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