Guatemalteco recibe cadena perpetua en EE. UU. por crimen pasional

El hombre atacó a su excuñado tras una disputa con la hermana de la víctima tras romper con su relación.

Un ciudadano guatemalteco fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos tras ser hallado culpable del asesinato del hermano de su expareja.

El sentenciado fue identificado como Edwin Aldo Méndez Pérez, señalado de atacar a Rosalío Gómez Gutiérrez, de 28 años, dentro de su habitación la madrugada del 26 de noviembre de 2023, en Chattanooga, Tennessee.

El guatemalteco apuñaló 14 veces a Rosalío Gómez, hermano de su exnovia. (Foto: Dignity Memorial)

De acuerdo con los registros judiciales, horas antes del hecho, Méndez Pérez, de entonces 24 años, discutió con la víctima e intentó herirla; por esta agresión la Gómez denunció el incidente ante la policía local, lo que motivó al agresor a regresar a la vivienda con la intención de eliminar al denunciante.

Sobre el caso el fiscal Paul Moyle explicó que Méndez ingresó al domicilio con una llave, se dirigió al cuarto de Gómez y lo apuñaló en varias ocasiones mientras dormía.

Agregó que la cantidad de heridas, catorce en total, reflejó una clara intención de causar la muerte.

Foto de Edwin Méndez Pérez al momento de su arresto en 2023. (Foto: Oficina del Alguacil del Condado de Hamilton)

Además, el médico forense Steven Cogswell detalló durante el juicio que las lesiones se localizaron en el cuello, pecho y pulmón de la víctima.

Indicó que el arma utilizada fue una navaja de bolsillo, posteriormente desechada en un contenedor de basura.

Luego del homicidio, Méndez huyó hacia Wyoming, Michigan, donde intentó modificar su apariencia para evitar su captura. Las autoridades lograron localizarlo y detenerlo días después.

El connacional (centro) fue hallado culpable de asesinato en primer grado. (Foto: Chattanooga Times Free Press)

Tras cinco horas de deliberación, un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y robo agravado el 3 de octubre.

La corte impuso una pena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por el primer cargo, y se prevé que en diciembre reciba una segunda condena por el delito de robo.