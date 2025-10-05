Prohíben detener a migrantes que cumplen 18 años en centros para adultos

-

La decisión surge tras una demanda que señala intentos de ICE por trasladar a jóvenes a centros de detención.

Un juez federal bloqueó de forma temporal una nueva política del Gobierno de Estados Unidos que busca transferir a menores no acompañados bajo custodia a centros de detención para adultos una vez que cumplen los 18 años.

El magistrado Rudolph Contreras emitió este sábado una orden en la que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener a estos migrantes en instalaciones destinadas para adultos, aun si llegan a cumplir la mayoría de edad en detención.

Según el razonamiento del encargado de impartir justicia, ese tipo de práctica viola una orden judicial emitida por el mismo juez en 2021 y que prohíbe esa clase de medida.

Abogados de varios menores afirman que el Gobierno de EE. UU. quiere enviar a menores que están por cumplir 18 años a centros de detención de ICE. (Foto: ACLU of Texas)

Por lo general, los niños no acompañados permanecen retenidos en albergues administrados por a Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), que no forma parte de ICE.

De esa cuenta, Contreras en su momento instruyó a funcionarios federales a que liberaran a los menores de los albergues cuando cumplieran los 18 años y que los trasladaran al "entorno menos restrictivo disponible".

El juez señaló que tales instrucciones se basaban en las leyes federales, siempre y cuando el menor en cuestión no represente un peligro para sí mismo, para los demás o tenga riesgo de fuga.

Usualmente, los migrantes terminaban con un familia o patrocinador.

La reciente prohibición emitida por Contreras ocurre en respuesta a una demanda de abogados que representan a menores no acompañados, la cual alega que recibieron noticias de que ICE estaba intentando trasladar los menores a punto de cumplir 18 a centros de detención, incluso a quienes tenían planes de liberación aprobados.

Usualmente los niños no acompañados permanecen bajo custodia federal en albergues. (Foto: Univisión)

Por otro lado, Michelle Lapointe, abogada del Consejo Americano de Inmigración, afirmó que varias medidas forman parte de una política destinada a que los jóvenes inmigrantes abandonen su derecho a solicitar protección en Estados Unidos.

"Todos estos son elementos de la misma política general para obligar a los jóvenes inmigrantes a renunciar a su derecho a buscar protección en Estados Unidos" expresó.

Hasta este sábado, las autoridades federales no se habían pronunciado sobre la decisión de Contreras.

*Con información de abc News