Guatemalteco traficante de personas se declara culpable por mortal accidente

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El acusado se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

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Un guatemalteco acusado por un accidente registrado el 9 de diciembre de 2021 en Chiapas, México, se declaró culpable de cargos de tráfico de personas.

El hecho ocurrió cuando un camión con remolque repleto de al menos 160 inmigrantes ilegales, muchos de ellos guatemaltecos, volcó y ocasionó la muerte de más de 50 personas, incluidos menores no acompañados, y dejó más de 100 heridos.

Daniel Zavala Ramos, también conocido como "Dany ZR", de 42 años y originario de Guatemala, reconoció haber conspirado con otros traficantes para transportar extranjeros indocumentados, tanto adultos como menores no acompañados, desde Guatemala hasta Estados Unidos.

Así operaban

Zavala Ramos y sus cómplices reclutaban a extranjeros guatemaltecos, cobraban el dinero y organizaban su viaje a pie, en microbuses, camiones de ganado y tráileres.

Además, los inmigrantes ilegales pagaban a Zavala Ramos y a sus cómplices para ser introducidos de contrabando en Estados Unidos. En algunos casos, Zavala Ramos y sus cómplices proporcionaban a los menores no acompañados un texto preescrito para que lo usaran si eran detenidos por las autoridades de inmigración estadounidenses.

El día de la tragedia, los inmigrantes ilegales que estaban introduciendo de contrabando en Estados Unidos fueron cargados, por órdenes de Zavala, en un camión con remolque que los transportaría a través de México.

El camión finalmente se estrelló al norte de la frontera entre Guatemala y México, cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, causando la muerte de 56 personas. Más de 100 inmigrantes ilegales resultaron heridos, algunos de gravedad.

Zavala Ramos se declaró culpable de conspiración para introducir e intentar introducir a un inmigrante indocumentado en Estados Unidos, poniendo en peligro su vida, causándole lesiones corporales graves y, como consecuencia, su muerte.

El guatemalteco será sentenciado el 7 de julio y se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.