Las víctimas que han desaparecido en el Lago de Atitlán

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El caso más reciente es el de Jesler Palacios, cuyo cuerpo sigue sin ser localizado.

El Sábado de Gloria se reportó la desaparición de Jesler Estuardo Palacios, de 28 años, luego de que se lanzara al Lago de Atitlán mientras se conducía en un Jetcar.

A cuatro días del incidente, su familia mantiene la esperanza de encontrarlo, mientras los equipos de rescate intensifican la búsqueda en una fase considerada clave.

El caso de Palacios no ha sido el único, pues hay otras víctimas que siguen sin aparecer, mientras que otras fueron halladas días después.

Turista estadounidense

Uno de los casos más sonados fue el de Nancy NG, de 29 años, quien fue vista por última vez el jueves 19 de octubre del 2023, a orillas del lago, camino al caserío Jaibalito.

En aquel momento, una de sus compañeras manifestó que Nancy habría caído accidentalmente al agua en una zona en jurisdicción de Santa Cruz La Laguna, Sololá, mientras iba en un kayak.

Uno de los detalles que destacó la Brigada de Hombres Rana fue que cerca del sitio donde ocurrió el accidente hay grandes profundidades, lo cual complicó las labores de búsqueda. Hasta la fecha su cuerpo no ha sido localizado.

Un joven mexicano

Rodney Master, 20 años, originario de México, desapareció cuando, junto a otros integrantes de un campamento cristiano, decidió lanzarle al lago a nadar.

Pese a la intensa búsqueda por parte de Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios, su cuerpo no fue localizado.

El caso ocurrió en noviembre del 2022.

El mexicano, Rodney Master, de 20 años de edad, no fue encontrado después de horas de búsqueda por parte de Hombres Rana de bomberos que indicaron que es un área profunda donde desapareció en el lago de Atitlán. pic.twitter.com/o6Mu3HZPGL — Stereo100Noticias (@stereo100xela) November 26, 2022

Un pescador

Mauricio Joj Yoxon, de 33 años, desapareció en enero del 2025 mientras pescaba cerca la Bahía Sanjuyú de Panajachel.

Más de 20 miembros de los Bomberos Voluntarios, incluyendo la sección de Rescate de Hombres Rana, realizaron más de 30 inmersiones a profundidades superiores a 120 pies.

Después de tres días intensivos de búsqueda, los equipos de socorro decidieron suspender las operaciones.

Finalmente su cuerpo fue hallado flotando días después.