El guatemalteco que traficó a 20 mil connacionales hacia EE.UU.

La estructura cobraba entre $15 mil y $18 mil por la travesía, la cual terminaba en secuestro y retención en casas de California, si las familias no cubrían las exorbitantes cuotas.

Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que Eduardo Domingo Renoj Matul, acusado de liderar una de las mayores redes de tráfico de personas entre Guatemala y el país norteamericano, aceptó declararse culpable de los cargos en su contra.

Según el acuerdo presentado en un tribunal federal de Los Ángeles el lunes, el compatriota de 52 años admitirá haber cometido el delito de conspiración para introducir extranjeros con fines lucrativos y otro de toma de rehenes.

Este último cargo conlleva una pena máxima legal de cadena perpetua e implica reconocer que la organización retuvo a migrantes en casas de seguridad hasta que sus familias pagaran las tarifas exigidas.

La red liderada por Domingo Renoj Matul, alias "Turko", cobraba hasta 18 mil dólares por migrante. (Foto: Courthouse News)

Acusaciones

Renoj Matul, alias "Turko", fue arrestado en febrero pasado junto con su mano derecha. La fiscalía también acusa al supervisor del equipo de conductores, aún prófugo; y a José Paxtor Oxlaj, un conductor involucrado en un choque en Oklahoma en 2023.

Según los fiscales, la red trasladó a unos 20 mil connacionales de forma ilegal a EE. UU. en un período de cinco años. Los migrantes pagaban entre 15 mil y 18 mil dólares (entre 114 mil y 153 mil quetzales) y eran movidos por distintas células de contrabando desde Guatemala hasta México, luego a Arizona y finalmente a casas de escondite en California.

En uno de estos lugares, ubicado en Westlake, Los Ángeles, algunos migrantes eran retenidos como rehenes. Una vez cubiertas las cuotas, la organización distribuía a los migrantes a otros estados mediante su red de conductores y enviaba dinero a Arizona para pagar a los grupos asociados en México.

La organización retenía a los migrantes a espera de recibir el pago por sus "servicios". (Foto: Border Report)

En uno de los casos, Renoj Matul presuntamente amenazó a la madre de una mujer para exigirle el pago por el viaje en 2024. Incluso, miembros de la estructura habrían llegado a la casa de la mamá en Guatemala. La víctima permaneció secuestrada más de dos meses.

*Con información de Courthouse News