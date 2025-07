Baterista guatemalteco Vinicio Molina une su talento a dos bandas españolas

-

Vinicio Molina, baterista de la banda Alux Nahual hizo maletas para embarcarse en una nueva aventura musical, como miembro de dos agrupaciones españolas.

El músico guatemalteco ahora es parte de la Orquesta Roma y la banda de rock Número Primo. De manera sorpresiva el músico anunció su partida al España dando gracias por tanto a los fanáticos.

Foto: Redes sociales.

"Siento mucho no haberme podido despedir de todos, todo paso relativamente rápido, Gracias a Alux Nahual, por estos años de música y aprendizaje, por los viajes y las risas ¡gracias a todos!", expresó.

El baterista Vinicio Molina junto a los integrantes de Alux Nahual. (Foto: Alux Nahual oficial)

Una plática en un bar con un músico fue la conexión para que Vinicio compartiera de manera oficial sus dotes en la batería en un intercambio cultural y artístico.

"Me fui con ellos de gira dos meses y fue una gran experiencia, hice muy buenos amigos, en febrero de 2025 me contactaron para saber si me unía a una gira con ellos de nuevo y tras arreglar mis papeles arrancamos, estoy aquí, conociendo gente muy talentosa y componiendo canciones, organizando junto a mi hermano un proyecto de música inédita", dijo en exclusiva a Soy502 acerca de su integración a Roma.

Foto: Redes sociales.

El guatemalteco afirma que pronto se sabrá de sus composiciones inéditas.

Número Primo

Se trata de un grupo de rock de Granada. Llamado así a partir del número natural mayor de uno que sólo tiene dos divisores, él mismo y la unidad, creado por los primos Linares.

Foto: Número Primo.

Orquesta Roma

Es una orquesta de covers de Granada, España, realiza giras en distintos festivales de verano. Brinda espectáculo con música en vivo y baile y está formada por cantantes, músicos instrumentistas (guitarra, bajo, batería, teclado, violín) y técnicos de sonido.