Video: Captan momento en que es atacado el director del Centro Universitario de Petén

-

Un video circula en las redes sociales del ataque armado que habría acabado con la vida de Edy Josué Romero Tzin.

EN CONTEXTO: Director del Centro Universitario de Petén muere en ataque armado

La mañana de este jueves 8 de enero fue asesinado Edy Josué Romero Tzin, de 60 años, director del Centro Universitario de Petén (CUDEP).

Esto durante un ataque armado que se registró cuando Edy Romero se encontraba realizando compras en San Benito, Petén.

Un video ha circulado en redes sociales de lo que aparentemente es el ataque contra el director, donde se observa un individuo vestido totalmente de color negro, ingresa al comercio y dispara.

Posteriormente este hombre huye del lugar en un vehículo con rumbo desconocido.

Mira aquí el video:

Sicariato en San Benito, Petén



Murió Edy Josué Romero, director del Centro Universitario de la Usac en Petén. pic.twitter.com/Vm9cQXOJuS — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) January 8, 2026

Fallece en centro asistencial

Al lugar acudieron Bomberos Municipales, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron de inmediato al profesional hacia el hospital local.

Romero falleció en la entrada del centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Autoridades acordonaron la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y esclarecer los hechos.