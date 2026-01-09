Lanzan explosivo contra diputada hondureña y resulta herida (video)

-

La congresista Gladis López conversaba con periodistas cuando le lanzaron el artefacto que le explotó a la altura del cuello.

Una diputada del partido del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, sufrió este jueves heridas al ser impactada con un explosivo artesanal cuando dialogaba con la prensa en las afueras del Congreso, informaron fuentes oficiales.

El incidente se produjo en medio de una movilización de seguidores del oficialismo de izquierda que respaldaba una sesión legislativa convocada para analizar la legalidad de los resultados electorales que dieron ganador a Asfura.

La congresista Gladis López, del conservador Partido Nacional, conversaba informalmente con periodistas cuando el artefacto la impactó a la altura del cuello, según videos difundidos en redes sociales que la muestran con manchas de sangre.

López fue trasladada a un hospital y posteriormente dijo que estaba fuera de peligro y que solo presentaba leves malestares por el impacto.

Mira aquí el video:

| URGENTE: Sujetos le lanzaron una bomba a una diputada de Tito Asfura, Gladys Aurora López, quien sufrió heridas graves en el cuello y espalda. pic.twitter.com/vgqVR1TG8r — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 8, 2026

Culpan a seguidores de Castro

Diputados del PN como Netzer Mejía culparon a los seguidores del gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro mientras el titular del Congreso, el oficialista Luis Redondo, ordenó una investigación.

Redondo había convocado a la sesión de este jueves, pese a que el Congreso carece de facultades para revisar la validez de los resultados electorales.