Guatemaltecos aparecen en lista de "Los más creativos" de Forbes

La famosa revista Forbes lanzó la lista "Los más creativos: una industria efervescente" donde destacan varios guatemaltecos.

El Top desea promover la importancia de la cultura a nivel económico y de entretenimiento en la región, reportando un aproximado de 3 billones de dólares en ingresos a nivel mundial, aportando recursos a la economía de las naciones.

El reportaje de Forbes, informa que en Latinoamérica se estima que la industria de la creatividad aporta entre 2% y 4% del PIB, según datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

De acuerdo con UNESCO estas son industrias vivas y rentables es que generan más de 2.2 billones de dólares al año y emplean a 6.2% de la fuerza laboral en el mundo.

Los guatemaltecos en Forbes

Oscar Isaac

El guatemalteco-estadounidense es la sensación por sus participaciones en la saga de Star Wars, su lugar como super héroe y su reciente papel de Víctor Frankenstein en la reciente entrega de Guillermo del Toro.

"Ser actor es poder interpretar distintas vidas y que el público pueda empatizar con ese modo de ser; es muy importante meterme en la piel de mis personajes para interpretarlos; sentir una vida que no es la mía, pero entenderla muy bien para poderla actuar", dijo en una entrevista a Forbes.

Gaby Moreno. (Foto: AFP)

Gaby Moreno

La cantautora y productora guatemalteca ha triunfado en diversos espacios, recientemente con el cortometraje musical Lamento (Dir. Diego Contreras, 2025) donde visita la nostalgia vinculada a los migrantes, junto a Tony Revolori, el trabajo fue nominado en los Latin Grammy 2025.

Sergio Díaz. (Foto: Instagram)

Sergio Díaz

El chef quetzalteco ha sido nombrado como uno de los mejores en Latinoamérica, creador del restaurante Sublime, en Ciudad de Guatemala, que fue elegido como el mejor de Guatemala según la lista Latin America's 50 Best Restaurants en 4 ocasiones.

Este 2025 pasó de la posición 22 a la 19 en el ranking y ha ganado el Premio Estrella Damm Chefs' Choice Award, otorgado por sus pares. Sergio creó la Fundación COELI dedicada a preparar jóvenes talentos de la cocina.

Lucía Ixchiú. (Foto: Ibercultura Viva)

Lucía Ixchíu

La cineasta, activista, arquitecta, artista y periodista k'iche' de Totonicapán ha dedicado su vida a defender los derechos humanos y la memoria de su pueblo. Es cofundadora de Festivales Solidarios y Mujeres en Movimiento. Su documental "Uq'axik b'e Atravesar caminos", fue ganador en el Festival de Cortos de Cannes.

mario Chang. (Foto: Instagram)

Mario Chang

El tenor guatemalteco ha brillado en distintos escenarios internacionales con su voz. Nominado a los Grammy 2025 por Florencia en el Amazonas en el Metropolitan Opera de Nueva York, destaca por su versatilidad en ópera clásica, verdiana, pucciniana, verismo, zarzuela y canción latinoamericana.

Fue ganador de Operalia 2014 y reconocido por su técnica impecable, Mario inspira con humildad y pasión, demostrando que la excelencia artística puede emocionar, trascender fronteras y dejar una huella imborrable en el público.

