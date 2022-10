Guatemaltecos disfrutan de la Banda Sinaloense MS

Este sábado 15 de octubre, en Explanada Cardales de Cayalá, la banda mexicana MS presentó el show de su gira "Gracias a ti", dejando una experiencia inolvidable en todos sus seguidores.

La banda liderada por Sergio Lizárraga, es una agrupación del género regional mexicano, la cual puso a cantar a todos los guatemaltecos que asistieron.

El espectáculo inició a las 20:00 horas, con la intervención del artista colombiano Jessi Uribe, quien puso a bailar y disfrutar a todas las personas presentes.

(Fotografía: Soy502)

Alrededor de las 22:00 horas, entre destellos, luces, imágenes, humo y la ovación del público, la Banda MS hizo su entrada al escenario con la canción "La Casita".

Durante la noche, los guatemaltecos disfrutaron de éxitos como: "Háblame de ti", "Mejor me alejo", "No me pidas perdón", "El color de tus ojos" y "Hermosa experiencia", entre otros.

(Fotografía: Soy502)

Durante todo el evento se pudo observar la alegría entre todos los asistentes, quienes cantaban a todo pulmón cada una de las canciones.

La Banda Sinaloense MS se despidió del público luego de aproximadamente dos horas, haciendo notar que estaban muy agradecidos y felices de poder compartir un concierto más en Guatemala.