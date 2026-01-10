Localizan plantación de droga valorada en más de Q200 mil en Petén

-

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó plantaciones ilícitas erradicas también en otros departamentos.

Arbustos de hoja de coca fueron localizados en un área montañosa del caserío Bobila de San Luis, Petén, por la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA).

Según las autoridades, se contabilizó 20,400 arbustos de hoja de coca valorados en Q204 mil, los cuales fueron erradicados como parte de un operativo contra las drogas en el país.

Con esta erradicación suman 5 solo de arbustos de hoja de coca, en los departamentos donde han localizado estas plantaciones ilícitas son en Alta Verapaz, Izabal y Petén. En total van 147 mil 370 arbustos de hoja de coca destruidos, droga valorada en Q. 1 millón 473 mil 700 pic.twitter.com/jKVShyT5ZX — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 10, 2026

Este hallazgo se suma a las plantaciones ubicadas y erradicadas también en Alta Verapaz e Izabal, dando un total de 147,370 arbustos de hoja de coca destruidos. Cuyo valor está estimado en Q1,473, 700.