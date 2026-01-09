Brendan Fraser conquista corazones con "Familia en Renta"

- Brendan Fraser muestra su lado empático y sensible en el filme. LEE: El impresionante cambio físico del actor Brendan Fraser El concepto de la película se basa en los populares servicios de familia en alquiler y cómo un completo desconocido puede llegar a cambiar vidas. Brendan Fraser protagoniza una historia ambientada en Japón. (Foto: The Walt Disney Studios) En Familia en renta, Brendan Fraser interpreta a un actor retirado que vive en Japón y, para ganar dinero, decide entrar al negocio de familias alquiladas, un servicio muy común en el país. Fraser deberá actuar diferentes roles, según los pedidos de sus clientes y, durante el proceso, comienza a conectar profundamente con las familias con las que convive. Un actor retirado encuentra un nuevo propósito lejos de los reflectores. (Foto: The Walt Disney Studios) DESCUBRE: Así luce Brendan Fraser tras ausentarse del cine y ahora ganar el Oscar Brendan se sienta a escuchar, a platicar y compartir historias con las que las personas se sienten identificadas, lo que genera la confianza suficiente para que se abran y revelen sus emociones y sentimientos. El filme muestra cómo un desconocido puede transformar vidas. (Foto: The Walt Disney Studios) El filme expone la soledad y las situaciones que son difíciles de hablar en familia de sus clientes, por lo que el protagonista, sin buscarlo, se convierte en un soporte emocional y ya está disponible en las salas de cine internacionales.