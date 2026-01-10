Flick y Xabi se saludan en la previa de la final de la Supercopa

-

El escenario elegido para la final de la Supercopa de España, el Alinma Stadium, fue testigo este sábado de una imagen simbólica: Hansi Flick y Xabi Alonso convivieron juntos sobre el césped, representando a Barcelona y Real Madrid, respectivamente. Ambos posaron con las camisetas de sus clubes y con el trofeo al fondo, un objetivo prioritario para los dos técnicos en este arranque de 2026.

OTRAS NOTICIAS: Xabi Alonso confirma la convocatoria de Mbappé para la final ante Barcelona

Para Flick, este torneo no es una novedad. El entrenador alemán ya levantó la Supercopa la temporada pasada, lo que supuso su primer título al frente del conjunto azulgrana. Ahora, Xabi Alonso aspira a seguir un camino similar en el banquillo blanco, buscando un inicio exitoso en su etapa como técnico del Real Madrid.

En la previa del encuentro, Flick se mostró optimista con el rendimiento de su equipo. "Tengo muy buenas sensaciones y confío en que podamos mostrar nuestra mejor versión", afirmó ante los medios.



Que empiece a rodar el balón pic.twitter.com/4TObs7t1ie — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2026

El técnico del Barsa también volvió a dejar un gesto significativo fuera del terreno de juego. Al igual que hizo antes del derbi frente al Espanyol, posó con una camiseta de Gavi, con el número 6, como señal de respaldo al centrocampista, que se encuentra de baja tras pasar por el quirófano debido a una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha.

Mientras tanto, Xabi Alonso quiso rebajar la carga emocional que rodea a la final. Pese a las dudas que han acompañado a su proyecto en las últimas semanas, aseguró que una victoria no supondría un alivio personal. "Sería una alegría para todos, para la afición madridista, pero no lo vivo como una liberación", explicó.