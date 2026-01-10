Xabi Alonso: "¿Mbappé? Está mucho mejor, pero no somos kamikazes"

-

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, descartó despejar este sábado la duda de si jugará desde el inicio el delantero francés Kylian Mbappé en la final de la Supercopa ante el FC Barcelona en Arabia Saudita.

"Está mucho mejor. La idea, antes de empezar la Supercopa, era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que si llegábamos a la final, según sus sensaciones, valorar que pudiera venir", afirmó Alonso en rueda de prensa previa.

"Valoraremos y decidiremos si jugará de inicio o un poco menos", agregó el entrenador antes de revelar que será una decisión que se tomará con el jugador, los técnicos y los médicos.

"Hay que medir el riesgo. El momento en el que estamos y lo que nos jugamos. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado", subrayó Alonso.

Mbappé aterrizó en Yeda en la noche del viernes tras recuperarse de un esguince de rodilla que le impidió jugar el jueves la semifinal frente a Atlético, que su equipo ganó por 2-1.

Alonso, cuestionado por los resultados que han conducido a su equipo a ser segundo en LaLiga, a cuatro puntos del Barsa, no considera que una eventual victoria el domingo contra su eterno rival vaya a acabar con la presión y las críticas.

"Para mí sería una alegría compartida con toda la gente. Con todos los madridistas, pero no me lo tomo como una liberación", cerró el DT.