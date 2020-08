Guatemaltecos en Los Ángeles iniciaron empresa con US$80

Yolanda Escobar y Luis Villagrán, guatemaltecos originarios de Quetzaltenango y que residen en Estados Unidos, crearon una fábrica de mascarillas con solo US$80 luego de quedarse sin empleo por la crisis económica por el Covid-19 que afecta a ese país.

La historia de los quetzaltecos, quienes tienen tres hijos de 11, 13 y 17 años, fue publicada por Los Ángeles Times destacándola como un ejemplo de superación y éxito en tiempos del nuevo coronavirus.

Contaron al medio estadounidense que no podían quedarse sin ingresos tras perder sus empleos. Así que utilizaron sus últimos US$80 para iniciar "502 Graphics Studios & Apparel", la cual es una fábrica que se dedica a la manufactura de mascarillas con diseños exclusivos y personalizados.

Guatemaltecos crearon un negocio de mascarillas en Los Angeles (Foto: Soudi jimenénez/Los Angeles Times)

La empresa está ubicada en Koreatown y ahora es fuente de empleo para 10 personas, entre encargados de costura y diseñadores y, según las proyecciones, va rumbo a la expansión.

“Me di a conocer en esta industria y ahora muchos quieren ser parte de esta cadena”, dijo Villagrán en la entrevista al medio estadounidense.

La empresa va expandiendo sus productos. (Foto: Soudi Jimenez/Los Angeles Times)

Los problemas

Al inicio, Escobar y Villagrán hacían pedidos a fabricantes y luego colocaban sus diseños en las mascarillas, pero esto es trajo varios obstáculos.

Luego de atrasos en sus pedidos, Yolanda se propuso hacer ella misma las mascarillas. Tras buscar materiales de buena calidad, encontró los adecuados. La pareja aprendió a fabricarlas e hizo varias pruebas hasta que el producto luciera como esperaban.

Diseño disponible. (Foto: 502 Graphics Studios & Apparel)

“Yo no me levanto si no está hecha... si esto nos va a dar dinero, como me voy a ir a dormir”, contaron los negociantes que decían al aprender a hacer a prueba y error las piezas.

“Nunca nos imaginamos que con mascarillas íbamos a salir adelante”, confiesa Escobar, de 45 años, quien por 10 años laboró como empleada y administradora de un negocio de limpieza.

A la fecha, en promedio, confeccionan mil mascarillas diarias que se venden por internet a $8.99 cada una (Q68) aproximadamente.

A la fechas lanzan una producción de mil mascarillas diarias (Foto: Soudi Jiménez/Los Angeles Times

Cada mascarilla lleva doble tela y están hechas con los estampados que clientes quieren. Los guatemaltecos venden sus productos en eBay y Etsy.

Las más pedidas, según cuentan, son las que tienen el logotipo de la Fuerza Armada de Estados Unidos, las de la bandera de Puerto Rico, la de Filipinas y El Salvador.

Recientemente ofrecen nuevos productos como bolsas, playeras y cojines.

