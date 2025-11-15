"50 Best" lanza guía de los mejores hoteles, restaurantes y bares en La Antigua

-

La prestigiosa lista "50 Best" lanzó una guía sobre dónde comer, beber, dormir y qué visitar en La Antigua Guatemala.

Nombrada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO fue mencionada como uno de los lugares latinoamericanos más pintorescos.

"Es una ciudad exuberante, con un encanto rústico inigualable y habitada por gente cálida deseosa de compartir su cultura. Es imposible perderse, ideal para caminar y sumergirse en la historia, disfrutar de platos elaborados con productos locales y varias tazas de un café de filtro exquisito e incluso un par de cócteles", dice.

Estos son los lugares que según este Top, los visitantes no pueden perderse:

Restaurantes

Quiltro

El local es acogedor, con pocas mesas y una cocina abierta enmarcada por una imponente losa de madera. Su menú consta de 10 o 12 platos hechos por el chef chileno Rodrigo Salvo, fusionan culturas en un caleidoscopio de texturas y aromas complejos. Se complementan con hidromieles caseras, elaboradas con miel de Guatemala y breve carta de vinos, principalmente chilenos.

El comalote

Destaca la herencia cultural, apoyando a los pequeños agricultores que mantienen vivas las tradiciones. Gaby Perdomo, se indignó al descubrir que la mayoría de las fábricas de tortillas en Guatemala no utilizan maíz criollo, así que decidió que su lugar lo haría. Tamales generosamente rellenos, pepián a la leña y tortillas recién hechas en el comal, son características del restaurante.

Barriga Llena

Un local sencillo, acogedor y divertido con una carta corta de platos populares como albóndigas de cerdo, pollo frito con mayonesa de ajo negro y una larga lista de especialidades elaboradas con productos de temporada y un toque de improvisación.

Nanik

Mezcla ingredientes locales y tradiciones ancestrales en una batidora contemporánea, creando un menú innovador, tanto a la carta como degustación de ocho plato, que se basa principalmente en pescado, verduras y productos artesanales.

La Fonda de la Calle Real

Es el lugar indicado que buscan los guatemaltecos para degustar un plato tradicional, se ubica en el pintoresco patio interior de una antigua mansión, donde se inventaron algunos de estos platillos. Sirve especialidades de diversos rincones del país desde 1975.

Bares

Ulew

Juega el cliché de los bares clandestinos, escondiéndose tras una cabina telefónica, en un rincón de Antigua Brewing Company. Es el bar más aclamado, ya que ofrece cócteles personalizados, hechos en el momento, por ello no tiene menú.

Foto: Ulew.

Wisdom

En un paraíso de cócteles que se esconde más allá de una tienda de pelucas. Dentro te sentirás como si te hubieras teletransportado al elegante refugio de tu tío intelectual. Y cuando te hayas bebido tu martini, puedes dejar atrás a tu tío borracho y escabullirte por otra puerta secreta que conduce directamente al club nocturno Las Vibras.

Café No Sé

Se trata de un bar de mala muerte, deliberadamente descuidado e iluminado con velas, con una extensa selección de mezcal, escondido tras la puerta de un refrigerador. Por cierto: no ofrecen café.

Suelo

El primer bar de vinos naturales del pueblo, rústico, elegante y bien surtido. También hay pizza al horno de leña.

Hoteles

Villa Bokéh

Una piscina con vistas al volcán, un estanque con botes de remos, seis acres de exuberante vegetación y 15 suites decoradas individualmente, algunas con terrazas con fogatas. Cuenta con un spa y un restaurante con terraza que ofrece un exquisito brunch. Se encuentra a las afueras en una hacienda señorial, impecablemente renovada, llena de encanto y arte de buen gusto.

Villa Bokeh. Antigua.

Santo Domingo

Fue el convento más grande de América, destruido en 1773 por el devastador terremoto de Santa Marta, que arrasó gran parte de Antigua. Hoy es un hotel con encanto, un laberinto de salones decorados con antigüedades, exuberantes espacios al aire libre y 134 habitaciones que evocan el pasado colonial de la ciudad. Tiene una capilla y varios pequeños museos. También dispone de un elegante spa con una impresionante piscina (abierta con cita previa para quienes no se alojan en el hotel). El hotel también gestiona Santo Cielo, un concepto de glamping con caravanas Airstream y cabañas en las afueras de Antigua.

Café

Finca La Azotea

Una extensa finca cafetalera de 150 años de antigüedad que se ha convertido en una especie de vibrante centro comunitario, con un museo del café y visitas guiadas, talleres de cacao, un restaurante y una cervecería al aire libre, además de paseos a caballo, alquiler de bicicletas, minigolf y mucho más.

Foto: Oficial.

Tiendas que no puedes dejar de visitar

La tienda de doña Gavi

Puedes encontrar incienso y pociones, decorada con velas aromáticas y flores secas, y en parte heladería artesanal que sirve legendarios helados de temporada, Doña Gavi es toda una institución y una maravilla en miniatura.

Foto: Daniela Domínguez.

Luna Zorro

También en Finca la Azotea, es un estudio textil que ofrece talleres y una inmersión profunda en las fenomenales técnicas guatemaltecas de tejido, bordado y teñido vegetal. También es una boutique donde querrás gastarte todo tu dinero en artículos para el hogar tejidos a mano, caftanes, batas, etc.

Del otro lado más verde

Una tienda de regalos donde lo tienes todo, con una cuidada selección de productos domésticos y gastronómicos para las despensas de tus amigos, y también para la tuya.

Mira la guía completa aquí.