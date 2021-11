Familia guatemalteca muere tras incendio de su vivienda en Nueva York

La familia guatemalteca no pudo escapar del incendio que consumió la mansión en donde residían.

Un pavoroso incendio cobró la vida de una familia guatemalteca el pasado 16 de noviembre, el hecho se registró en una casa histórica de 1917 ubicada en Nueva York.

Según los medios internacionales, el incendio ocurrió alrededor de las 22:30 horas. En la residencia de tres pisos se encontraban más personas que resultaron ilesas.

Los cinco guatemaltecos fueron identificados por un amigo cercano de una de las víctimas mortales. Entre los fallecidos había una menor de 16 años, quien fue identificada como Andrea Rivera, quien había llegado hace unas semanas a Estados Unidos.

La familia Rivera era originaria de la Aldea de La Esmeralda, Jerez, Jutiapa.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó el incendio, mientras que la policía del condado de Riverhead en Long Island, en Nueva York dio a conocer que ya se descartó que haya sido provocado por motivos criminales.

Tragedy in Riverhead. An historic 1907 house burned with five occupants killed. Five others managed to escape. ⁦@CBSNewYork⁩ pic.twitter.com/TAwIrUWVMr — Carolyn Gusoff (@GusoffTV) November 17, 2021

La casa histórica antes de ser consumida por las llamas. (Foto: Twitter)

La cas histórica tras ser consumida por el incendio. (Foto: Twitter)

*Con información de Univision y Diariony.