Guatemaltecos por la Nutrición recibe donativo para combatir la desnutrición infantil

El programa de abordaje integral a la desnutrición que forma parte de la estrategia de sostenibilidad de Castillo Hermanos, Guatemaltecos por la Nutrición, recibió un donativo por parte de La Orden de Malta, que servirá para sumar esfuerzos a su lucha.

Consistió en 6 mil 480 unidades de prenatales y 7 mil 770 suplementos nutricionales para mujeres en edad fértil, embarazadas y niños con retardo de crecimiento o desnutrición aguda.

Este aporte servirá para aumentar la disponibilidad de vitaminas, micro y macronutrientes para las familias inscritas al programa de Guatemaltecos por la Nutrición en La Libertad, Cuilco, La Democracia, Santa Eulalia y San Pedro Soloma, Huehuetenango.

Esta donación es parte de las acciones conjuntas que la Orden de Malta y Guatemaltecos por la Nutrición han desarrollado desde el 2022; cuando se firmó una carta de entendimiento cuyos acuerdos han permitido brindar seguimiento en los ejes de Atención Primaria en Salud, Soporte Nutricional y Acceso a Alimentos.

(Fotografía cortesía: Guatemaltecos por la Nutrición)

Los cambios positivos generados por Guatemaltecos por la Nutrición

Desde los primeros dos años de haberse implementado Guatemaltecos por la Nutrición, logró reducir del 6% a solo 0.38% la desnutrición aguda en niños menores de cinco años. Gracias a la implementación de una metodología holística, iniciando en el 2013.

Actualmente, más del 70% de madres reportan crecimiento infantil normal de sus hijos, y disminuyó hasta un 76% las enfermedades recurrentes en mujeres embarazadas al tener acceso a los servicios brindado por el programa de Castillo Hermanos.

“ Estos logros son posibles gracias al apoyo de instituciones como la soberana Orden de Malta que se suman a los esfuerzos que se hacen en todo el territorio nacional ” Stuardo Sinibaldi , presidente de Castillo Hermanos.

Estos resultados han sido reconocidos internacionalmente en el primer informe presentado por Sophia Aguirre, de la Universidad Católica de América en Washigton.