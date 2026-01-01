Guatemaltecos reciben el 2026 con show de luces en Antigua Guatemala

La festividad inició desde muy temprano por la noche y se extendió hasta la madrugada de este 1 de enero.
Cientos de personas se congregaron en el parque central de Antigua Guatemala para despedir el 2025 y celebrar la llegada del Año Nuevo 2026.
Con una fiesta que inició muy temprano por la noche, con DJs que pusieron a bailar a guatemaltecos y visitantes extranjeros, la plaza mayor se transformó en una gran pista de baile.
En punto de las 00:00 horas del 2026, el cielo de Antigua se iluminó con un gran show de pirotecnia que se podía observar a varios metros a la redonda.
Además de darse el abrazo, muchas personas realizaron rituales como las 12 uvas y un brindis entre amigos.
La fiesta se extendió hasta entrada la madrugada del 1 de enero en la ciudad colonial, que se ha convertido en el destino cada año para esta festividad.