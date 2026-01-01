Versión Impresa
Guatemaltecos reciben el 2026 con show de luces en Antigua Guatemala

  • Por Fredy Hernández
01 de enero de 2026, 02:05
Cientos de personas se congregaron en Antigua Guatemala para recibir el 2026. (Foto: Fredy Hernandez/Soy502)
La festividad inició desde muy temprano por la noche y se extendió hasta la madrugada de este 1 de enero. 

Cientos de personas se congregaron en el parque central de Antigua Guatemala para despedir el 2025 y celebrar la llegada del Año Nuevo 2026. 

Con una fiesta que inició muy temprano por la noche, con DJs que pusieron a bailar a guatemaltecos y visitantes extranjeros, la plaza mayor se transformó en una gran pista de baile. 

En punto de las 00:00 horas del 2026, el cielo de Antigua se iluminó con un gran show de pirotecnia que se podía observar a varios metros a la redonda. 

@soy502_gt

Cientos de personas se reunieron en el parque central de Antigua Guatemala para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026 con un show de pirotecnia

♬ sonido original - Soy502

Además de darse el abrazo, muchas personas realizaron rituales como las 12 uvas y un brindis entre amigos. 

La fiesta se extendió hasta entrada la madrugada del 1 de enero en la ciudad colonial, que se ha convertido en el destino cada año para esta festividad. 

