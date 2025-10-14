¿Cada cuántos km dar servicio a la caja automática?

-

Expertos aconsejan dar servicio preventivo a la caja automática para prolongar su vida útil y evitar reparaciones costosas.

Al momento de elegir un vehículo, muchas personas optan por buscar uno que tenga caja automática, por la comodidad que eso les puede representar al conducir, en contraste con una mecánica.

En ese sentido, se debe tomar en cuenta que el servicio de caja automática es fundamental para prolongar la vida útil de los vehículos y prevenir daños mayores en la transmisión.

De acuerdo con especialistas, este mantenimiento debe realizarse cada 20 mil kilómetros, especialmente en Guatemala, donde el mal estado de las carreteras acelera el desgaste.





Cuida tu transmisión automática con mantenimientos periódicos, lubricantes correctos y conducción responsable. (Foto: Angel Cucuj/Colaborador)

El proceso consiste en realizar una "diálisis" al sistema y reemplazar el filtro de aceite de transmisión, siempre que el modelo lo permita.

En algunas marcas de vehículos, sustituir el filtro implica desarmar la caja, lo que hace aún más importante el servicio preventivo.

Para cuidar este tipo de caja se recomienda realizar mantenimientos periódicos, aplicar lubricantes adecuados según el manual del fabricante y, en el caso de transmisiones CVT, practicar un manejo responsable.





Caja automática: evita fallas con este mantenimiento. (Foto: Angel Cucuj/Colaborador)

Aunque técnicamente es posible cambiar de automática a mecánica, los expertos no lo sugieren debido a su alto costo y complejidad.

El mecánico Luis Pérez explicó que una reparación puede tardar hasta una semana, pero destacó que "todas las transmisiones son buenas, todo depende del uso que le dé el cliente y del mantenimiento que reciba".