Guía DGT: Tramitar Código QR para circular en fiestas de fin de año

La Dirección General de Transporte (DGT) ha confirmado la continuidad del trámite del Código QR obligatorio para pilotos de transporte de carga que movilizan artículos perecederos o utilizan grúas durante las fiestas de fin de año.

Esta medida, que busca agilizar la circulación y evitar la corrupción, requiere la generación de un pase digital a través de la **Plataforma DGT**. Conozca el **paso a paso** detallado para **obtener el QR DGT 2024** y el comprobante de circulación.







A finales de 2024, la Dirección General de Transporte (DGT) emitió un código QR para que todo piloto de transporte de carga, con artículos perecederos o el uso de grúas, tuviera la opción de circular durante Navidad y Año Nuevo.







Con esta acción no solo se buscaba agilizar este tipo de trámite, también el evitar la corrupción al momento de hacer las respectivas solicitudes. Según la DGT, el procedimiento fue bien aceptado por los conductores y empresarios, por ello se tomó la decisión de continuar con el proyecto nuevamente.

Ante la llegada de las fiestas de este año, se recuerda a los pilotos que deben volver a hacer el trámite respectivo.







Pero si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo.

Lo primero es crear un usuario para tener acceso a las diferentes opciones de la plataforma, para ello debes ingresar a: https://validacion.dgt.gob.gt/login. Acá se te mostrará una ventana donde debes de colocar tu correo y una contraseña, deberás hacer clic en registrar.

Se te presentará un formulario que debes llenar con toda la información solicitada, al finalizar refresca la página y vuelve a iniciar sesión.







Si ya cuentas con un usuario, entonces elige acceder. La otra opción es recuperar tu contraseña, en dado caso se te haya olvidado.

Al iniciar sesión, el sistema mostrará en la parte superior izquierda dos opciones. Seleccione como primera opción "Generar QR", se te abrirá otra ventana donde debes llenar los apartados de: Seleccione el día festivo; colocar el nombre del propietario o empresa y luego selecciona el tipo de placa: "C" para placas de uso comercial o "TC" para placas de transporte de carga.

Ingresa el número de placa; número de licencia y nombre del piloto, tal como aparece en su Documento Personal de Identificación (DPI), si los datos son correctos se te habilitará la opción de Guardar. Si no es así, revisa bien los datos anteriores.

Tras haber terminado este proceso, ahora te toca volver a la página de inicio y elegir en esta ocasión: AR Generados. Acá, deberás brindar información de los productos a trasladar, por ello se te presentará la opción de: Seleccione la validación de transporte.

El sistema desplegará la lista de códigos generados para cada piloto. Verifica que el código coincida con el piloto al que deseas asignar el documento. Luego elige la clase de producto o servicio. Después elegir Browse, seleccionar el documento que acredite la carga y guardar.

Toma en cuenta

Pon atención al siguiente mensaje, si aparece: Debe registrar al menos un documento para que el QR sea inicializado, es porque no has ingresado la información del documento. Si es NO VÁLIDO, es porque el día festivo aún no está disponible.







También puede aparecer: VÁLIDO, si todo lo anterior está correcto y QR finalizado, si el período de restricción ya ha concluido. Si has llegado hasta aquí, es importante que sepas que falta generar el comprobante.

Debes presionar el botón Generar Comprobante, se abrirá una nueva pestaña para descargar el documento, presiona el botón "Imprimir", se descargará un archivo en formato PDF, el cual debe ser entregado al piloto para futuras verificaciones.

Y listo, recuerda que tu el conductor debe portar de forma física el documento al momento de circular.

