Ubicaciones clave para cambiar tu Tarjeta Ciudadana dañada rápido

La Tarjeta Ciudadana es el método de pago esencial para el TransMetro y TuBus. Si necesitas verificar tu saldo o registrarla, la app TCiudadana te permite controlar tus viajes y recargas. Es importante saber que el saldo de la Tarjeta Ciudadana no vence ni se bloquea. Además, si tu tarjeta está dañada, existen ubicaciones clave en la Municipalidad o estaciones principales donde puedes solicitar el reemplazo de tu Tarjeta Ciudadana dañada y el saldo se trasladará íntegramente. Aprende cómo registrar tu Tarjeta Ciudadana paso a paso.

Si ya tienes tu Tarjeta Ciudadana y por algún motivo has dejado de usarla, no debes de preocuparte por el saldo, este permanece intacto para que lo utilices cuando sea necesario. Una forma de llevar el control es registrarla en la municipalidad o bien se tiene opción de hacerlo por medio de una aplicación.





¿Si no sabes cómo hacerlo? no te preocupes, aquí te decimos cómo hacerlo es fácil y seguro.

Lo primero es descargar la aplicación, esta la encuentras en google play con nombre de TCiudadana. Descárgala y luego debes de abrirla.

Se te solicitará crear una cuenta, así que empieza desde allí. Selecciona donde dice Soy nuevo quiero registrarme. Al momento se te mostrará otra pantalla donde se te solicitan los datos generales, no se te olvide llenar todos los campos.





Luego deberás ingresar la información de tu tarjeta, empieza con un nombre que sea fácil de recordar o relacionar, luego ingresa el número de la tarjeta y el DV, estos los encuentras en la parte trasera de la Tarjeta Ciudadana.





Y listo, ya tienes acceso a datos como Viajes, Recargas y otra opción para recargar con saldo tu tarjeta.

Ten en cuenta que la humedad, el tiempo y el calor pueden llegar a afectarla, por eso algunas veces el lector no la llega a leer, en ese caso debes de presentarte a la Municipalidad, Mini Munis o a centros de información ubicados en las Estaciones Central, Central de Transferencia o El Trébol.

En esos lugares te apoyarán con darte una nueva tarjeta y a trasladarte el saldo con el que cuentas. Ten en cuenta que ese saldo no se vence ni tampoco se bloquea.





Historia

La Tarjeta Ciudadana se implementó en el TransMetro en la Línea 12, un 15 de mayo del 2021. Posteriormente, del 18 a 25 de mayo del mismo año, se expandió a las Líneas 1, 2, 6, 7, 13 y 18.

Fue así como el 26 de mayo de 2023 se eliminó por completo el pago con monedas.





El otro sistema de transporte público, conocido como TuBus, también utiliza la misma forma de pago, lo cual ha venido a eliminar las extorsiones para darles dar más seguridad a los pilotos.