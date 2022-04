¿Quién es Flaminia y por qué se hizo viral?

La cantante y médico guatemalteca Flaminia Villagrán se viralizó por compartir sus vacaciones con el actor mexicano Leonardo garcía, hijo de Andrés García.

EN CONTEXTO: Imágenes y comentarios que confirmarían romance entre Flaminia y Leonardo García

Varios comentarios en las redes de los famosos los felicitan por ser una linda pareja, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado, solo se han limitado a disfrutar del sol y la arena en Acapulco.

(Foto: Instagram)

Algunos internautas tienen curiosidad por la artista, aquí te contamos algunos de sus logros:

Flaminia cuenta con una larga trayectoria en la música nacional que inició en 1998, su estilo es pop, balada y electrónica, e incursiona su carrera musical con su profesión como médico.

En 2001 ganó un concurso de canto internacional en la Ciudad de México consiguiendo un contrato de grabación en Estados Unidos, donde realizó un álbum de música country en Nashville Tennessee.

También aprendió producción e ingeniería de sonido con el productor argentino Marteen Andruet. Cuenta con dos álbums de estudio: "Trying to Believe" (2008) con Alejandro Davila y "Flaminia" (2011), además de su EP "Wonderful" y una gran lista de sencillos.

Se graduó de médico cirujano en la Universidad Francisco Marroquín y durante varios años laboró Ad Honorem en el hospital Roosevelt, donde también realizó varias actividades sociales para la mejora de las instalaciones del área de encamamiento de adultos, así como la sensibilización y educación, acerca del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), entre otras.

La famosa se especializó en cirugía estética y abrió su propia clínica, además inició un proyecto de televisión llamado "The Makeover" y ha dado varias conferencias.

Flaminia también se dedicó a su familia, su esposo y sus tres pequeñas. A mediados de 2021 todo cambió cuando denunció a su pareja, el abogado Juan Pablo Gutiérrez, por violencia contra la mujer.

Juan Pablo Gutiérrez Paz fue capturado el 18 de junio señalado de violencia contra la mujer en su manifestación física y psicológica.

Gutiérrez ingresó a la clínica de la especialista de manera violenta para amenazarla, la puerta del local tenía señales de bala. Gutiérrez fue en un tiempo abogado defensor del futbolista Marco Pablo Pappa.

Flaminia durante su trabajo en el hospital Roosevelt. (Foto: Flaminia)