¡Batacazo en Antigua! Garzón le roba el liderato a Muñoz en la Vuelta a Guatemala

¡Que día! La novena y penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala, la más larga, con 200.3 kilómetros fue electrizante y agitada en todo sentido. El ecuatoriano Carlos Gutiérrez, del Movistar PC, fue primero en La Antigua Guatemala, mientras que el colombiano Óscar Garzón, del Erco Shimano, le arrebató el suéter amarillo a su compatriota Cristian Muñoz, del Nu Colombia, ahora tercero, sacándole 1 minuto y 10 segundos en la general.

Muñoz fue dejado a su suerte por sus compañeros en la largada, dándole alas a Garzón, quien al ver la vía libre no escatimó esfuerzos y el premio a su viveza apunta nada más y nada menos que al título de campeón. Al ahora exlíder no le quedó de otra que cruzar con impotencia la línea de meta y soltar el llanto. Había estado en lo más alto desde la segunda jornada.

El pelotón partió desde Chimaltenango, transitando por la el Tejar, Ciudad Vieja, el Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa, Patulul y Escuintla, antes del tramo decisivo en el que junto a Gutiérrez y Garzón, segundo en la etapa, también estaban el cafetero Yesid Pira, del Hino One, el cafetero Juan Carlos López, del Erco Shimano y el guatemalteco Fredy Toc, del ECA Electricidad.

Gutiérrez lanzó un ataque y le siguió Garzón. Había recompensa para los dos sobre las calles empedradas de la Ciudad Colonial, para el primero el triunfo del día y subliderato y para el segundo la cima de la general. Cada uno por pedaleó hacia sus objetivos y quedaron justo para librar una batalla este domingo en el Anillo Periférico, en el cierre del giro (121.3 km). 10 segundos lo separan.