Mobland (Tierra de mafiosos), el crimen organizado bajo una nueva lupa

La serie Mobland (Tierra de mafiosos), con el sello distintivo del director Guy Ritchie, redefine el género del drama criminal con una visión más cruda y realista del crimen organizado en Londres. Protagonizada por Tom Hardy, junto a las leyendas Helen Mirren y Pierce Brosnan, esta producción disponible en Paramount+ se aleja del glamour clásico para explorar la complejidad y la vulnerabilidad de las familias mafiosas, ofreciendo una mezcla intensa de acción, humor situacional y lealtades frágiles.

Las historias de mafias han acompañado al cine y la televisión prácticamente desde su creación. Durante décadas han sido las favoritas del público, convirtiéndose en un género que nunca pasa de moda.

La serie Mobland (Tierra de mafiosos) busca aportar un aire fresco a este universo, con el sello distintivo de Guy Ritchie, conocido por "Snatch: Cerdos y diamantes", "Sherlock Holmes" y "The Gentlemen", entre otras.

Tierra de mafiosos está disponible en plataformas de streaming como Paramount+ y en Claro TV en nuestro país.

Un retrato crudo y humano del mundo criminal

La serie propone un enfoque más terrenal y psicológico de los clanes criminales, alejándose del glamour de producciones clásicas y acercándose a una visión más íntima, actual y realista de lo que significa vivir bajo las reglas de organizaciones donde el poder y la violencia son la norma. Todo ello sin perder el humor situacional, las acciones rápidas y los giros sorprendentes que caracterizan los proyectos del director británico.

Desde el inicio, la narrativa sumerge al espectador en una red de lealtades frágiles, traiciones inevitables y la lucha por mantener la identidad en un mundo marcado por la corrupción.

Lo más interesante es cómo la serie combina el drama familiar con el thriller criminal, mostrando que en las disputas mafiosas no solo se juegan territorios o negocios, sino también los vínculos más cercanos. Por momentos, la historia es brutal y en otros rozando la comedia criminal.

Los líderes de la familia criminal, Conrad (Pierce Brosnan) y Maeve Harrigan (Helen Mirren).

Ambientación, tono y personajes

La producción destaca por su ambientación sombría y envolvente, con escenarios que transmiten un realismo londinense, sucio y espectacular, como las propias calles de Londres. Se apoya en un guion sólido que intercala acción con silencios cargados de tensión.

Aquí, los personajes antagonistas no son caricaturas de villanos, sino seres complejos que oscilan entre la brutalidad y la vulnerabilidad. Los encargados de darles vida son la ganadora del premio Óscar Helen Mirren y Pierce Brosnan, el eterno 007.

Lo que funciona y lo que no tanto

Fortalezas

Un acercamiento distinto al género, con énfasis en el drama humano detrás de las familias criminales. Se aleja de estereotipos clásicos como El Padrino, Goodfellas (Buenos Muchachos) o Casino —excelentes, pero replicadas hasta la saciedad—.

Personajes complejos, lejos del arquetipo del mafioso cerebral que siempre sale ileso. En este sentido, el protagonista interpretado por Tom Hardy logra redibujar al antihéroe, con dilemas morales que lo hacen más creíble.

Ambientación y fotografía realistas, que refuerzan el tono sombrío y visceral de la historia.

Capacidad de sostener la tensión sin recurrir constantemente a la violencia explícita.

Aspectos discutibles

Algunas subtramas secundarias se sienten algo forzadas. Tal vez porque los actores de reparto compiten por la atención del espectador frente a los intérpretes principales. En algunos casos, sus historias no aportan tanto al núcleo narrativo.

El ritmo irregular puede resultar desafiante para quienes esperan una acción continua.

Actuaciones que marcan diferencia

La serie está protagonizada por Tom Hardy en el papel de Harry Da Souza, un solucionador de problemas al servicio de la familia criminal Harrigan, encabezada por Conrad (Pierce Brosnan) y Maeve Harrigan (Helen Mirren). Junto a ellos, Paddy Considine interpreta a Kevin Harrigan, hijo del matrimonio y compañero de trabajo de Harry desde hace años.

El elenco es, sin duda, uno de los pilares de Mobland. La interpretación de Hardy destaca por equilibrar la frialdad necesaria para sobrevivir en la organización con la vulnerabilidad de un hombre atrapado en sus propias decisiones. Los secundarios aportan capas de ambigüedad —ya sea como rivales o aliados—, reforzando la idea de que en este universo nadie es completamente leal ni completamente traidor.

Paramount+ confirma segunda temporada

Tras alcanzar más de 26 millones de espectadores a nivel mundial, según datos oficiales de Paramount+, en junio 2025 la plataforma confirmó oficialmente la renovación para una segunda temporada, impulsada por el éxito internacional y las destacadas interpretaciones de Tom Hardy, Helen Mirren y Pierce Brosnan.

La producción, creada por Ronan Bennett y Jez Butterworth, bajo la dirección y sello distintivo de Guy Ritchie, permaneció durante cinco semanas consecutivas en el Top 10 de series originales de streaming de dicha plataforma.

Reflexión final

Mobland (Tierra de mafiosos) no pretende competir directamente con los clásicos intocables del género, pero sí ofrece una propuesta atractiva, intensa y distinta. Más que una historia de crimen organizado, es un drama sobre las decisiones, el precio de la lealtad y la herencia de la violencia. Vale la pena darle una oportunidad, especialmente para quienes buscan un retrato menos estilizado y más realista del mundo mafioso.