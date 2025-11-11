"Frankenstein" de Guillermo del Toro en el top 1 mundial de Netflix

-

La película demuestra que el miedo también puede ser humano.

La última cinta dirigida por Guillermo del Toro para Netflix está siendo un rotundo éxito en streaming.

Guillermo del Toro logra combinar terror, emoción y humanidad. (Foto: X)

Frankenstein se posiciona en el primer lugar de la plataforma en más de 81 países, siendo la más visualizada de la semana.

Del Toro demuestra que el terror puede lucirse junto a la sensibilidad humana en su adaptación del clásico de Mary Shelly.

Del Toro apuesta por escenarios reales y evita el uso de CGI. (Foto: X)

Curiosidades

Andrew Garfield fue el actor elegido para interpretar al monstruo; sin embargo, tuvo que abandonar el proyecto por conflictos de agenda.

Guillermo está en contra del CGI (efectos y escenarios hechos por computadora), por lo que optó por filmar en locaciones reales y construir sets como el laboratorio y la casa del doctor Víctor Frankenstein.

Jacob Elordi asumió el desafío de dar vida a la criatura con maestría. (Foto: X)

Jacob Elordi estudió canto de garganta mongol y tibetano para encontrar un tipo de voz que no pareciera humana, pero que transmitiera emociones.

Elordi pasaba entre 5 y 7 horas en maquillaje al día, debido a las más de 40 piezas protéticas necesarias para transformarse en la criatura.