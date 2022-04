¿Ha llegado el momento de quitarnos la mascarilla contra el Covid-19?

Ante la posibilidad de poner fin al uso de la mascarilla, los guatemaltecos se preguntan si el país está en el momento adecuado para ello, las dudas surgen ante la baja tasa de vacunación, la posibilidad de repuntes de contagio o en qué situación es conveniente seguir usándola.

El pasado 19 de abril, Francisco Coma, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, (MSPAS), se refirió a la posibilidad de eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla contra el Sars-Cov-2. Esto generó diversas reacciones, tanto en la población en general como de profesionales de la medicina.

El médico José Ortíz, director del Observatorio Sars-Cov-2, considera que no es una medida prudente, ya que no se cuenta con un nivel adecuado de inmunización en el país. El 95% de la población no ha tiene mínimo de dos dosis y el 50% no cuenta con tres dosis, refirió.

A juicio de Ortíz, especialista en epidemiología las recientes declaraciones del Ministro de Salud son contradictorias, ya que el mismo ministro indicó que a título personal no abandonaría el uso de tapabocas. El médico señala que el país no tiene una normativa clara respecto al manejo de la pandemia.

La variante ómicron del Covid-19 es la predominante en Guatemala y en varias partes del mundo. (Foto: archivo/Soy502)

Además, Ortiz advierte que en el caso de los niños hay más riesgo, ya que ellos por lo general son asintomáticos y la infección podría propagarse con más facilidad.

En general, no utilizar la mascarilla podría repercutir en la aparición de más mutaciones del coronavirus, pues el virus pasaría de persona a persona sin restricción, mientras que la mascarilla frena los contagios, aún entre las personas vacunadas.

Otro tema que destaca el especialista es que la población sepa de forma exacta qué son los espacios públicos y no tomarlo como un concepto genérico. Por ejemplo, Ortíz menciona que estar en un parque donde hay ventilación natural y menos probabilidades de contagio es muy diferente a pasar una tarde en un centro comercial, donde habría más riesgo de contagio, pero que algunas personas podrían asumir que están seguros en un espacio público.

Por su parte, la infectóloga Iris Cazali, jefa del Comité de Control en Infecciones Nosocomiales e Infectología del Hospital Roosevelt coincide en que no es prudente retirar la mascarilla. Desde su punto de vista no debe de olvidarse la presencia de la variante ómicron y sus subvariantes, las cuales parecieran ser menos agresivas, pero siguen provocando efectos fuertes en personas con comorbilidades.

Los médicos son partidarios de esperar hasta alcanzar una mayor tasa de vacunación. (Foto: Pixabay)

La doctora pone como ejemplo tres casos distintos en el mundo:

1) Shanghái: en esta ciudad se impuso un confinamiento agresivo luego de un rebrote de infecciones. Los casos de Covid-19 positivo están aumentando y se reportan tres ancianos muertos. De acuerdo con informes de CNN, a principios de marzo, solo el 48% de las personas de 70 años o más habían recibido dos dosis. Y a principios de este año, solo el 25% de los residentes de 80 años o más habían sido vacunados.

2) Europa: flexibilizó las medidas al mismo tiempo que ómicron avanzaba en el continente. Los casos se incrementaron debido a la predominancia de la subvariante ómicron BA.2, un 30% más contagiosa, pero no más peligrosa que su predecesora, BA1. Es la quinta ola que viven estos países y pese a los contagios, las hospitalizaciones son bajas debido a la alta tasa de vacunación, ya que el 80% de la población europea cuenta con el esquema completo, indica la doctora.

3) Nueva York: también relajó las medidas, pero la subvariante BA 2 de ómicron atacó más fuerte a esta ciudad en comparación al resto de Estados Unidos, por lo que los casos se han disparado, pese a los altos índices de vacunación.

Basándose en los datos anteriores, la especialista considera importante que en Guatemala se alcance al menos entre el 75% y 80% de vacunación completa que debe incluir las tres dosis para dar paso al retiro de la mascarilla.

Guatemala está entre los últimos cuatro lugares en vacunación en el continente americano. (Gráfica: Our World in Data)

Así está la vacunación en Guatemala

El MSPAS informó que al 21 de abril se han aplicado 16.7 millones de dosis contra el Covid-19. De estas, 8 millones de personas cuentan con la primera dosis, 6 millones con la segunda dosis, 2.5 millones ya recibieron la dosis de refuerzo y solo 1,519 han recibido la segunda dosis de refuerzo.

De una población meta de14.8 millones de personas para ser vacunadas contra el Covid-19 a partir de los 6 años de edad, el 54% cuenta con la primera dosis, el 41% con la segunda, el 17% ya cuentan con la dosis de refuerzo y el 0.2% han recibido la segunda dosis de refuerzo.

De acuerdo con el sondeo que realiza Our World in Data, Guatemala ocupa uno de los últimos 4 lugares de todo el continente americano. Y a nivel regional, Guatemala está en último lugar en vacunación.

Guatemala es el último país en índices de vacunación Covid-19 en Centroamérica. (Gráfica: Our World in Data)

Las personas de 60 a 69 años es el grupo etario que más vacunados ha recibido, ya que el 72% tienen al menos una dosis, el 65% cuenta con la segunda y el 40% tiene la dosis de refuerzo.

La cifra va descendiendo conforme más joven es la población. Tanto en adultos entre 18 a 29 años, como los mayores de 70 años en adelante, el 58% de cada grupo cuenta con al menos una dosis.

Vacunación contra Covid-19 en Guatemala por tipo de dosis. Fuente: MSPAS (Gráfica: Heidi Loarca/Soy502)

Detalle de vacunación por grupo etario y dosis al 21 de abril. (Gráfica: MSPAS)

¿Qué dice el Ministerio de Salud?

El ministro Coma, durante conferencia de prensa, refirió que la tasa de ocupación de hospitalización por Covid-19 es del 5%. Ana Marilyn Ortíz del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social indicó que a nivel nacional, solo tienen 48 pacientes Covid-19, en estado grave.

“En el marco del centro de operación de emergencias en salud y de nuestras autoridades hemos estado analizando el comportamiento de los casos de Covid-19 y viendo cuáles van a ser los siguientes pasos a considerar para el tema de las restricciones y el uso de la mascarilla”, dijo Virginia Herzig de Stwolinsky, coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgo del MSPAS.

Refiere que el análisis lo iniciaron a principios de abril y se esperan los resultados del comportamiento de los casos en los próximos días.

El más reciente informe del semáforo Covid-19 muestra 15 municipios en alerta roja. (Gráfica: Gobierno de Guatemala)

Los criterios que guiarán las decisiones del MSPAS, son aspectos que se pueden apreciar en el informe del semáforo de alertas por Covid-19. El más reciente de estos informes registró que solo 15 municipios se encuentran en alerta roja. La incidencia de casos, el número de casos, porcentaje de ocupación hospitalaria, abastecimiento del equipo de protección del personal de primera línea y el abastecimiento de medicamentos para atención de pacientes definirán si se toma la decisión de retirar la mascarilla.

Inicialmente se quitaría la mascarilla en espacios públicos donde se evidencie baja ocupación. Otras medidas posteriores que se podrían tomar están relacionadas con el aforo en el transporte colectivo y en centros comerciales.

El Ministro Coma anunció que el lunes 25 de abril presentará un informe sobre la situación.

El miércoles 27, el presidente de la República, Alejandro Giammattei ofrecerá una Cadena Nacional en la que hablará de la desescalada de medidas por la pandemia. "Hoy sí, vamos a decirle a la gente la próxima semana que ya será responsabilidad de cada quien el uso de mascarilla, que ya va a principiar a ser responsabilidad de cada quien el haberse o no infectado, porque tenemos vacunas", advirtió el mandatario en declaraciones en un evento público este viernes 22 de marzo.

La opinión de los guatemaltecos

En redes sociales, las opiniones han sido diversas, mientras que unos se muestran desesperados por dejar de usar la mascarilla, otros se muestran cautelosos y prefieren continuar usándola, aunque deje de ser obligatorio.

Otros tienen razones muy personales, como un usuario que explicó que tiene tendencia a enfermarse de gripe varias veces al año y desde que usa la mascarilla solo una vez se ha enfermado, por lo que seguirá usándola.

La mayoría de los que opinaron en Twitter, se inclinan por dejar de usarla en espacios muy abiertos, pero en lugares concurridos o en el transporte público, no.

España y Estados Unidos liberan el uso de tapabocas

El lunes 18 de abril, la jueza federal estadounidense Kathryn Kimball Mizelle, declaró ilegal la obligación federal de llevar tapabocas en el transporte público en Estados Unidos. Debido al fallo, la autoridad de tránsito de EE.UU. dijo que ya no exigirá el uso de mascarilla.

La magistrada de Tampa, Florida dictaminó que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se había excedido en su autoridad al imponer el requisito, que se aplica en aviones, trenes, metros y autobuses, entre otros. Los CDC habían extendido la semana anterior la obligación hasta el 3 de mayo, debido a un aumento en los casos Covid-19.

En el aeropuerto de Miami ya se puede observar personas sin la mascarilla, luego de ser liberado su uso. (Foto: AFP)

Como resultado, las principales aerolíneas y muchos de los aeropuertos más concurridos del país eliminaron rápidamente ese requisito. A pesar de ello, el fallo de la jueza dio la opción a estas de empresas para mantener sus reglas sobre el uso de mascarillas, lo que resultó en directivas que podrían variar de una ciudad a otra.

En Estados Unidos, el 77% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19 y el 65% se encuentra completamente vacunado, según datos recientes proporcionados por los CDC.

En España, la nueva disposición que libera el uso de la mascarilla entró en vigencia el pasado 20 de abril y según recoge El País, el gobierno de esa nación dispuso poner fin al uso de mascarillas en exteriores y quienes sean Covid positivo, tendrán que usarla por 10 días.

Además, se hizo la salvedad del uso responsable de la mascarilla y se recomienda que personas vulnerables continúen con el uso del tapabocas en exteriores. Esta precaución se ordenó para mayores de 60 años, inmunodeprimidos y mujeres embarazadas. En España, el 92% de las personas mayores de 12 años cuentan con el esquema completo, mientras que el 50% de los mayores de 40 años aún no cuentan con la dosis de refuerzo.

Brasil, Paraguay y Uruguay recién han aprobado decretos que levantan la obligatoriedad del uso de la mascarilla. El caso de Paraguay resalta por tener un bajo índice de vacunación. Estos son los tres países de América Latina que flexibilizan las medidas y Guatemala podría ser el cuarto país dependiendo de lo que estipulen las autoridades sanitarias en los próximos días.